Clan del Golfo asesinó a un soldado profesional en zona rural de Dabeiba, Antioquia

La Décima Séptima División del Ejército Nacional informó que luego de fuertes combates contra el Clan del Golfo en la vereda La Balsita del municipio de Dabeiba, un soldado profesional fue asesinado por ilegales.

El reporte entregado por la Fuerza Pública indicó que los soldados del Batallón de Ingenieros Bejarano Muñoz sostuvieron el enfrentamiento contra la Subestructura Edwin Román Velásquez Valle, quienes hirieron de gravedad al uniformado.

Tras la situación, el soldado profesional Duván Eduardo Saurith Castro recibió atención médica inmediata por parte de los enfermeros de combate, no obstante, debido a la gravedad de las heridas el uniformado terminó falleciendo

El Clan del Golfo asesinó en Dabeiba, Antioquia, al soldado profesional Duván Eduardo Saurith Castro. El Ejército Nacional informó que la muerte del uniformado se dio tras fuertes combates en zona rural del Occidente antioqueño. #VocesySonidos pic.twitter.com/q3KDvo1hx6 — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) June 25, 2026

A través de un comunicado emitido a la opinión pública, la Séptima División del Ejército Nacional lamentó el hecho y, “expresa un respetuoso mensaje de solidaridad y condolencias a los familiares y amigos de nuestro uniformado asesinado”.



De momento, la Fuerza Pública destacó que continuará adelantando las acciones militares en contra del Clan del Golfo en el Occidente antioqueño con el fin de ubicar a los responsables del asesinato del soldado profesional.