Rechazo a concejal que propuso bombardeos en Antioquia donde ganó Iván Cepeda

Pese al fin de la contienda electoral sigue la polémica en Antioquia tras una controvertida propuesta de parte de un concejal de Medellín frente a municipios del departamento que estuvieron bajo especial vigilancia por cuenta de presuntos constreñimientos de grupos armados.

Nuevamente bajo la lupa de la opinión pública está el concejal Andrés Felipe Rodríguez, quien pidió al Gobierno nacional electo concentrar acciones de la fuerza pública para desplegar acciones ofensivas en territorios donde obtuvo mayorías Iván Cepeda.

"Que los próximos ataques, bombardeos y demás tienen que ser dirigidos hacia esas zonas, porque en esas zonas están los bandidos de este país", dijo.

No obstante, Rodríguez hizo referencia en específico a Campamento, en el Norte de Antioquia, localidad donde junto a otras de la subregión previo a los comicios del 21 de junio, autoridades departamentales denunciaron constreñimientos de parte de las disidencias de alias ‘Calarcá’ para apoyar Cepeda.



"No nos vamos lejos... Campamento. Pasó de 400 votos a Iván Cepeda a 2.500 y todos sabíamos las alertas que habían en el municipio de Campamento de las amenazas de las Farc para que votaran por Iván Cepeda. Podemos arrancar las fumigaciones por ahí, podemos arrancar los ataques del Ejército y la Policía por ahí", añadió.

La Agencia de Renovación del Territorio (ART) rechaza y condena las declaraciones de un concejal de Medellin @AndresGuryRod contra las comunidades que habitan territorios como los municipios #PDET. pic.twitter.com/FV1tgSfxBT — Agencia de Renovación del Territorio (@RenovacionCo) June 25, 2026

Las declaraciones del concejal generaron un oleada de críticas en redes sociales, pero también pronunciamientos institucionales donde rechazaron estos señalamientos que calificaron como estigmatizantes y que ponen en riesgo a la misma población civil.

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“Campamento no puede ser señalado como escenario de confrontación ni utilizado como referencia para promover discursos violentos. Nuestra gente merece ser reconocida por su dignidad, su trabajo y su esperanza”, dijo el Concejo Municipal de Campamento en un comunicado público donde además le solicitaron a Rodríguez rectificar sus palabras.

De igual manera desde el Gobierno nacional, la Agencia Nacional de Renovación del Territorio vio con preocupación este tipo de solicitudes donde varios municipios señalados han sido beneficiarios de sus programas.

“Rechazamos tajantemente las irresponsables declaraciones del concejal Rodríguez, que se constituyen en un hecho de revictimización de las comunidades y territorios de 170 municipios del país que fueron priorizados como beneficiarios de los PDET, precisamente por sufrir las consecuencias de una mayor incidencia de la violencia, la pobreza, los cultivos de uso ilícito y la debilidad institucional local. En los territorios PDET habitan más de cinco millones de compatriotas, que en su mayoría hacen parte de comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas que a través del tiempo han padecido el rigor del conflicto armado y el abandono estatal”, indicaron en su carta.

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Tras lo ocurrido, varias figuras políticas y líderes sociales en redes han indicado que interpondrán acciones legales por estas declaraciones, por lo que no se descarta algún tipo de intervención en el caso por parte de la Procuraduría General u otras entidades que ejercen control sobre la función pública.