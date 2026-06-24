Finalizó escrutinio en Antioquia: Iván Cepeda perdió votos y Abelardo de la Espriella ganó casi mil

El cierre oficial de los escrutinios en Antioquia, realizado por jueces de la República, no salió como pensaban los seguidores del Pacto Histórico. A Iván Cepeda no le fue bien, tanto en Medellín como en el territorio departamental, donde perdió votos.

En la capital de Antioquia, el candidato del Pacto histórico registró en el preconteo 421.839 votos, mientras que en el escrutinio finalizado en Plaza Mayor el resultado fue de 421.385 votos, es decir, perdió 454 votos en la ciudad.

Por su parte, el próximo presidente de la República, Abelardo De La Espriella, registró en el preconteo en Medellín 819.802 votos, y en el escrutinio llegó a los 819.285, aumentando 517 votos en el resultado final de los comicios del pasado 21 de junio.

A nivel departamental a Cepeda tampoco le fue bien y perdió terreno. El candidato de la izquierda obtuvo 1.132.893 votos, mientras que Abelardo de la Espriella tuvo 2.186.826 votos.



En comparación con el preconteo, el candidato del Pacto Histórico perdió 788 votos cuando el pasado domingo en la noche sobtuvo en el preconteo 1.133.681. En contraste, De la Espriella aumentó 992 votos, ya que registró en el escrutinio 2.185.834. como cifra final y tuvo mayorías en 108 de los 125 municipios de Antioquia.