Pacientes Colombia pide diálogo urgente con Abelardo De La Espriella para superar la crisis de salud

Tras conocerse la elección de Abelardo De La Espriella como nuevo presidente de Colombia, Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, expresó su respaldo al nuevo mandatario y manifestó la expectativa de que su Gobierno impulse cambios que permitan recuperar la atención en salud y garantizar este servicio como un derecho fundamental.

Silva aseguró que la llegada del nuevo Gobierno genera tranquilidad entre pacientes y usuarios del sistema, quienes esperan una etapa de diálogo y construcción colectiva para enfrentar los problemas que hoy afectan el acceso a medicamentos, tratamientos y servicios médicos en distintas regiones del país.

El vocero de Pacientes Colombia formuló tres peticiones concretas al nuevo jefe de Estado. La primera consiste en convocar a todos los actores del sector para construir una hoja de ruta que permita superar la crisis que atraviesa el sistema de salud. Según señaló, pacientes, trabajadores de la salud, usuarios y gremios están dispuestos a participar en una discusión amplia que conduzca a soluciones efectivas.

En ese contexto, Silva afirmó que los pacientes han sido las principales víctimas de las dificultades del sistema y reclamó “justicia, verdad, reparación y no repetición” frente a las afectaciones que han sufrido miles de ciudadanos durante los últimos años.



La segunda solicitud está relacionada con la designación del próximo ministro de Salud. El vocero pidió que el cargo sea ocupado por una persona con conocimiento técnico, experiencia en el sector y sensibilidad humana para liderar la recuperación del sistema. Además, sostuvo que el nuevo funcionario debe poner a las personas en el centro de las decisiones y trabajar para resolver los problemas derivados de la actual crisis sanitaria.

Finalmente, Silva pidió al nuevo Gobierno garantizar el cumplimiento de los autos emitidos por la Corte Constitucional en materia de salud, así como asegurar un financiamiento suficiente y mecanismos de participación efectiva para todos los sectores involucrados.

“La salud es un derecho fundamental y no un favor”, reiteró el vocero, al insistir en que el próximo Gobierno tiene la oportunidad de reconstruir la confianza de los ciudadanos y avanzar hacia un sistema que garantice una atención oportuna, digna y de calidad para todos los colombianos.