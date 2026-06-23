Exministros de Salud lanzan dura respuesta al Gobierno: “menos propaganda y más evidencia”

Los exministros y exviceministros de Salud hicieron un fuerte llamado de atención sobre la situación del sistema de salud en el país y rechazaron los señalamientos hechos por el Ministerio de Salud, que había cuestionado algunas de las alertas emitidas por distintos sectores sobre el estado actual de la atención médica en el país.

A través de una carta, los exfuncionarios sostienen que existe un deterioro progresivo en indicadores clave del sistema, reflejado en el aumento de quejas de usuarios, tutelas, dificultades para acceder a medicamentos y mayores barreras para recibir atención especializada.

Según el documento, estos problemas están directamente relacionados con las dificultades financieras que atraviesan varios actores del sector.

Enfermero - referencia Foto: AFP

Uno de los puntos más críticos del pronunciamiento se centra en la situación económica del sistema. Los firmantes advierten que la información disponible muestra problemas de liquidez, incremento de pasivos y crecientes dificultades para hospitales, clínicas y proveedores.



Bajo esa perspectiva, consideran insuficiente presentar el giro directo de recursos como una solución estructural a la crisis, pues aseguran que el problema de fondo sigue siendo la financiación.

El grupo también cuestiona la estrategia de intervención a las EPS impulsada por el Gobierno. Aunque reconocen que las dificultades del sistema no comenzaron con la actual administración, sostienen que las medidas adoptadas en los últimos años no han logrado resolver los problemas de acceso y, por el contrario, han profundizado la incertidumbre sobre el funcionamiento del modelo.

Además, recuerdan que varias decisiones judiciales han llamado la atención sobre la necesidad de que estas intervenciones estén sustentadas en criterios técnicos y respeten el debido proceso.

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Los exministros afirman que el debate sobre la salud pública se ha trasladado al terreno ideológico y político, dejando en segundo plano la discusión técnica. Señalan que las transformaciones necesarias para el sistema deben estar respaldadas por evidencia, sostenibilidad financiera y resultados medibles, y no por narrativas políticas o confrontaciones entre sectores.

Los exfuncionarios concluyen que el país necesita “menos propaganda y más evidencia”.