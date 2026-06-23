Ordenan desarchivar proceso por injuria contra expresidente Pastrana por trino sobre Petro

El Juzgado 51 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá ordenó reabrir el proceso por injuria y calumnia promovido por el presidente Gustavo Petro contra el expresidente Andrés Pastrana, relacionado con un mensaje publicado en la red social X el 23 de noviembre de 2023.

La decisión judicial confirmó la determinación adoptada previamente por el Juzgado 60 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, que había dejado sin efectos el archivo de la investigación dispuesto por la Fiscalía General de la Nación.

Expresidente Andrés Pastrana Foto: AFP

El caso se originó por un trino en el que Pastrana señaló “Su campaña y su presidencia, @petrogustavo, no han sido otra cosa que la fusión del gobierno con el narcotráfico bajo el velo de la farsa denominada paz total”. A raíz de esa publicación, el presidente Petro promovió la acción penal por considerar que las afirmaciones afectaban su honra y buen nombre.

La defensa de Pastrana, encabezada por el abogado penalista Julián Quintana, apeló la decisión que ordenó reactivar el expediente. Sin embargo, en segunda instancia, el Juzgado 51 Penal del Circuito ratificó que el archivo de la investigación no debía mantenerse y que correspondía continuar con el trámite judicial.



Al analizar el contenido de la publicación, la juez consideró que las expresiones atribuidas al expresidente exceden el ámbito de la crítica política general.