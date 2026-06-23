Indagatoria al expresidente Uribe se desarrollará el 24 de Julio por masacres de El Aro y La Granja

La Fiscalía General de la Nación citó para el próximo 24 de julio al expresidente Álvaro Uribe Vélez a diligencia de indagatoria dentro de la investigación relacionada con las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en Antioquia en 1996 y 1997, como también por la muerte de Jesús María Valle, periodo en el que se desempeñaba como gobernador de ese departamento.

Tras conocerse la fecha de citación, el expresidente Uribe cuestionó públicamente la actuación del ente acusador a través de su cuenta en la red social X. El exmandatario aseguró “Esta Fiscalía ha complacido al gobierno dándole impunidad a cuanto bandido hay y entonces toma revancha política conmigo, llevándome a una indagatoria sin pruebas, sin méritos, todo para buscar ponerme preso antes de que Petro termine”.

En otro mensaje publicado en la misma red social, el exjefe de Estado sostuvo que la decisión fue adoptada sin que se hubieran practicado pruebas que, según afirma, fueron decretadas por la propia Fiscalía. “La Fiscalía me cita para indagatorio el 24 de julio, sin practicar las pruebas que ella decretó. El mismo camino del magistrado César Reyes me indagatorió y me metió a la cárcel sin practicar las pruebas. Esto es un atropello”, manifestó.

La Fiscalía me cita para indagatorio el 24 de julio, sin practicar las pruebas que ella decretó. El mismo camino del magistrado César Reyes me indagatorió y me metió a la cárcel sin practicar las pruebas. Esto es un atropello. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 23, 2026

La defensa de Uribe, encabezada por el abogado Jaime Granados, expresó reparos al conocer inicialmente la determinación . El jurista calificó la decisión como “irregular” y “políticamente motivada”, y sostuvo que resulta sorpresivo que la Fiscalía haya convocado a la diligencia sin que, según la defensa, se hayan agotado todas las actuaciones probatorias solicitadas oportunamente, decretadas por el ente investigador y posteriormente prorrogadas.



Por el contrario, la representación de las víctimas celebró la decisión. El abogado Miguel Ángel del Río afirmó “Recibimos con mucha satisfacción la decisión por parte de la Fiscalía 3ª delegada ante la Corte de llamar a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ha sido muchos años de espera. La justicia tenía una deuda histórica con las víctimas, con la población civil, por estos hechos que llevamos muchos años denunciando y eso nos lleva solamente a una sola conclusión, que nadie está por encima de la ley”.

Del Río sostuvo además que el expediente cuenta con suficientes elementos para respaldar la actuación de la Fiscalía y destacó lo que considera una actuación independiente del ente acusador en el desarrollo de la investigación.