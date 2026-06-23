“A partir del 7 de agosto, Colombia hará parte del Escudo de las Américas”: De La Espriella

El presidente electo Abelardo De La Espriella aseguró que Colombia hará parte del “Escudo de las Américas” a partir del próximo 7 de agosto, al responder un mensaje de felicitación enviado por el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien planteó fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados.

La declaración se produjo a través de un mensaje en su cuenta de X, donde De La Espriella agradeció el pronunciamiento de Hegseth y señaló que, una vez asuma la Presidencia, el país se integrará a esa estrategia regional.

“A partir del 7 de agosto, Colombia hará parte del Escudo de las Américas”, escribió el mandatario electo.

Gracias Señor Secretario.



A partir del 7 de agosto, Colombia hará parte del Escudo de las Américas.



Colombia NO será más gobernado por un gobierno complaciente con el narco terrorismo, pasaremos a combatirlo como corresponde.



¡Firme por La Patria!



(ADLE) 🇨🇴 🐅



——



Thank… https://t.co/YdHUstEF8n — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 23, 2026

En el mismo mensaje, De La Espriella afirmó que Colombia “no será más gobernada por un gobierno complaciente con el narcoterrorismo” y aseguró que su administración pasará a combatirlo “como corresponde”.



La respuesta se conoció luego de que Hegseth felicitara al presidente electo por su victoria y lo invitara a trabajar conjuntamente con el Departamento de Guerra de Estados Unidos y la Coalición de las Américas contra los Carteles.

En su mensaje, el funcionario señaló que la intención es “revitalizar la alianza militar entre nuestros dos países” con el objetivo de poner fin a la producción de narcóticos y “erradicar” a los grupos narcoterroristas que operan en el hemisferio.

El Escudo de las Américas es una iniciativa promovida por el gobierno de Donald Trump que reúne a varios países del continente para trabajar de manera conjunta contra los carteles del narcotráfico.

Publicidad

Además, busca que las naciones participantes compartan información, coordinen operaciones de seguridad y se apoyen mutuamente para combatir a las organizaciones criminales y las rutas utilizadas para el tráfico de drogas.