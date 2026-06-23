Fiscalía imputa a docente y funcionario del Gimnasio Los Laureles por muerte de Valeria Afanador

La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de homicidio culposo a Emely Fuentes y a Danny Javier Ochoa, encargado del área de infraestructura del colegio Gimnasio Los Laureles de Cajicá, Cundinamarca, dentro de la investigación por la muerte de Valeria Afanador, la menor de 10 años que desapareció de la institución educativa y posteriormente fue hallada sin vida en inmediaciones del río Frío.

Según la Fiscalía, los dos procesados habrían incumplido sus deberes de cuidado y vigilancia, permitiendo una serie de omisiones que facilitaron que la niña abandonara el plantel educativo sin ser detectada. El ente acusador señaló que el 12 de agosto de 2025 Valeria se encontraba en horario normal de clases y no existía ninguna actividad externa o tiempo de descanso autorizado cuando salió del salón.

Colegio donde estudiaba Valeria Afanador se pronuncia tras hallazgo del cuerpo. Foto: Colegio Campestre Los Laureles y redes sociales

“Los estudiantes tenían previsto su tiempo de descanso a las 10:05 de la mañana. Sin embargo, la menor salió del aula de clase a las 9:54, mientras se encontraba bajo la supervisión de la docente Emily Fuentes, quien tenía asignada su vigilancia, acompañamiento, supervisión y cuidado”, expuso la Fiscalía durante la audiencia.

De acuerdo con la investigación, la menor permaneció sin supervisión efectiva durante varios minutos. Las cámaras de seguridad registraron que a las 10:06 de la mañana se desplazó por una zona cercana a la cerca viva del colegio y posteriormente dejó de ser visible. Para la Fiscalía, la estudiante logró salir del establecimiento “a través de un espacio abierto existente en la malla perimetral, accediendo así a la zona exterior colindante con el cauce del río”, situación que derivó en el desenlace fatal.



El ente investigador sostuvo que dicha abertura en el cerramiento no era una falla reciente, sino una situación conocida dentro de la institución. Por ello también fue imputado Danny Javier Ochoa, encargado del área de infraestructura y responsable del mantenimiento de las instalaciones.

El cuerpo de la menor fue encontrado cerca al río Frío.

La Fiscalía aseguró que “tenía conocimiento previo del deterioro y de la existencia de aberturas en la malla perimetral, situación que le había sido informada por el personal de seguridad, sin que se adoptara ninguna medida efectiva para su reparación, cerramiento o aseguramiento”.

En la sustentación de la imputación, la Fiscalía concluyó que “tanto la docente Emily Vivian Fuentes Hernández en su calidad de garante respecto al cuidado directo de la menor, como el señor Danny Javier Ochoa, en su condición de garante de las condiciones de seguridad física del establecimiento, incurrieron en la infracción del deber objetivo de cuidado”, al considerar que las omisiones permitieron que la niña permaneciera sin control y se desplazara hacia una zona de alto riesgo.

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Las investigaciones establecieron que Valeria falleció por insuficiencia respiratoria tras ingerir agua y barro luego de caer al río Frío, ubicado junto al perímetro de la institución educativa. Como consecuencia de estos hechos, la Gobernación de Cundinamarca ordenó la cancelación de la licencia de funcionamiento del Colegio Gimnasio Los Laureles, medida que se hará efectiva una vez concluya el calendario académico de 2026.