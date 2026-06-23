La nueva estafa con motos en Colombia: aparecen como concesionarios reales en Google

La compra de motocicletas en Colombia enfrenta una nueva amenaza digital con delincuentes que están utilizando perfiles falsos en Google, páginas web fraudulentas, cuentas en redes sociales y conversaciones por WhatsApp para hacerse pasar por concesionarios autorizados y engañar a personas interesadas en adquirir una moto.

La alerta fue emitida por la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI, que advierte sobre un crecimiento de estas modalidades de fraude en los últimos años. Según datos recopilados por el gremio, se han reportado cerca de 3.000 casos relacionados con este tipo de engaños, que afectan a compradores que creen estar negociando con distribuidores legítimos.

¿Cómo funciona la nueva estafa con motos?

A diferencia de los fraudes tradicionales, los delincuentes han perfeccionado sus métodos para generar confianza entre las víctimas.



Según la ANDI, una de las modalidades más frecuentes consiste en crear ubicaciones falsas en Google Maps cerca de concesionarios reales. Los estafadores utilizan fotografías auténticas de puntos de venta, copian logotipos de marcas reconocidas y publican números de contacto que conducen a supuestos asesores comerciales.

Una vez establecen contacto con el comprador, continúan la conversación por WhatsApp y envían documentos que aparentan ser legítimos, como cotizaciones, facturas o comprobantes de compra.

"Estamos viendo una transformación del fraude. Antes el riesgo estaba en una oferta sospechosa, hoy los delincuentes pueden aparecer en buscadores como Google como si fueran un concesionario legítimo, utilizar imágenes reales y documentos aparentemente válidos", afirmó Iván Darío García, director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI.

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Las cifras recopiladas por el sector muestran que casi uno de cada dos casos reportados entre enero de 2025 y mayo de 2026 tuvo origen en perfiles falsos de Google complementados con conversaciones por WhatsApp.

El informe señala que las modalidades detectadas se distribuyen de la siguiente manera:



Perfiles falsos en Google y contacto por WhatsApp: cerca del 48 % de los casos.

Pagos solicitados a billeteras digitales de terceros: 30 %.

Documentos adulterados: 12 %.

Páginas web falsas que imitan a marcas o concesionarios: 10 %.

Las empresas del sector también han identificado más de 25 sitios web fraudulentos relacionados con marcas y distribuidores de motocicletas.

¿Qué motos están siendo utilizadas por los estafadores?

La ANDI señala que los delincuentes suelen concentrarse en motocicletas con alta demanda y disponibilidad limitada.

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De acuerdo con los reportes recopilados por el gremio, las categorías más mencionadas en los casos de fraude son:



Motocicletas Street o de calle.

Motos Scooter.

Motos Doble Propósito.

Además, las motocicletas de hasta 200 centímetros cúbicos concentran aproximadamente la mitad de las denuncias registradas.

El resto de los reportes está relacionado con repuestos, servicios de mantenimiento y motocicletas de mayor cilindraje.

Medellín, Cali y Bogotá lideran los reportes

Los datos recopilados por el sector muestran que estas modalidades afectan tanto a grandes ciudades como a municipios intermedios.

Entre mediados de 2023 y abril de 2026, una de las ensambladoras consultadas identificó que:



Medellín concentró el 48 % de los reportes.

Cali registró el 28 %.

Bogotá representó el 24 %.

La industria también ha detectado un aumento de reportes en algunos municipios de Córdoba, lo que evidencia que el fenómeno se ha extendido más allá de los principales centros urbanos.

¿Cómo evitar caer en una estafa al comprar una moto?

Ante el incremento de estos casos, la iniciativa Movemos Colombia, liderada por la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI junto con ensambladoras del país, recomienda verificar cuidadosamente la información antes de realizar cualquier pago.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:



Confirmar que el concesionario corresponde a los canales oficiales de la marca. Verificar teléfonos, direcciones y redes sociales. Realizar pagos únicamente a cuentas corporativas. Desconfiar de ofertas con precios inusualmente bajos. Revisar la autenticidad de la documentación. Consultar la información del vehículo en el RUNT. Realizar el proceso de compra y traspaso mediante canales formales.

"Cada caso de fraude representa a una persona o una familia que pierde recursos construidos con esfuerzo. Por eso, el llamado es a verificar siempre la información antes de realizar pagos y utilizar únicamente canales oficiales", señaló García.