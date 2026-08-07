Gobierno de De La Espriella tendría seis prioridades para carros y motos: gremio hizo petición

El inicio del Gobierno de Abelardo De La Espriella ya empezó a generar las primeras solicitudes desde el sector automotor con la Asociación del Sector Motriz y sus Partes (Asopartes) presentando una agenda con seis prioridades.

A juicio del gremio, deberían convertirse en parte de la hoja de ruta para los próximos cuatro años con el objetivo de fortalecer la competitividad, mejorar la seguridad vial e impulsar la industria nacional.

El gremio aseguró que el aftermarket —que agrupa la fabricación, comercialización y servicios relacionados con autopartes y posventa— representa una importante fuente de empleo, emprendimiento e inversión en Colombia, por lo que considera necesario adoptar medidas que permitan enfrentar problemas históricos del sector y prepararlo para los nuevos desafíos tecnológicos.

El mercado de autopartes y repuestos genera millones de dólares Foto: suministrada por Asopartes

¿Cuáles son las seis prioridades que plantea Asopartes?

La propuesta presentada al nuevo Gobierno reúne seis frentes de trabajo que el gremio considera prioritarios:



Intensificar la lucha contra el contrabando, la falsificación y el comercio ilegal de autopartes. Promover la renovación del parque automotor colombiano. Impulsar la producción nacional y atraer nuevas inversiones para la industria de autopartes. Acelerar la transformación tecnológica mediante herramientas como inteligencia artificial, digitalización y trazabilidad. Fortalecer la formación y certificación del talento humano especializado. Consolidar espacios permanentes de diálogo entre el sector público y privado para construir políticas de largo plazo.

Según Asopartes, estas acciones permitirían fortalecer la competitividad de las empresas, mejorar la seguridad de los usuarios y aumentar la participación de Colombia dentro de las cadenas internacionales de suministro.



La lucha contra las autopartes ilegales, una de las principales prioridades

Uno de los temas que más preocupa al gremio es el crecimiento del mercado ilegal de autopartes.

Asopartes sostiene que el contrabando y la falsificación afectan a las empresas formales, reducen el recaudo tributario y, además, representan un riesgo para la seguridad vial al permitir que lleguen al mercado piezas que no cumplen con estándares técnicos de calidad.

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Por esa razón, pidió fortalecer las acciones de control y vigilancia para reducir este tipo de prácticas durante el nuevo periodo de Gobierno.

El robo de autopartes en Colombia es una de las preocupaciones para Asopartes. Foto: SeguridadBOG

También piden renovar los carros antiguos

Otra de las propuestas apunta a acelerar la renovación del parque automotor colombiano.

Para el gremio, incentivar el reemplazo gradual de vehículos antiguos permitiría reducir emisiones contaminantes, mejorar las condiciones de seguridad vial y dinamizar toda la cadena del sector automotor, desde fabricantes hasta talleres y distribuidores de repuestos.

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Aunque el comunicado no plantea medidas específicas para lograrlo, sí considera que este tema debería hacer parte de la estrategia económica del Gobierno.

También plantea que el sector debe adaptarse a los cambios que vive la industria automotriz a nivel mundial.

En ese sentido, propone impulsar la adopción de tecnologías como inteligencia artificial, digitalización, comercio electrónico, trazabilidad y logística inteligente para aumentar la productividad de las empresas.

Al mismo tiempo, considera necesario fortalecer la formación de técnicos y profesionales especializados para responder al crecimiento de la movilidad eléctrica, los vehículos conectados y otras tecnologías emergentes.

El presidente de Asopartes, Carlos Andrés Pineda Osorio, afirmó que el sector está dispuesto a convertirse en un aliado estratégico del Gobierno de Abelardo De La Espriella para construir una agenda conjunta que fortalezca la industria nacional y genere mayor empleo formal.