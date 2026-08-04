Los nuevos carros de Renault, BYD, Cupra, y más que llegarán a Colombia en lo que queda de 2026

La oferta de vehículos nuevos en Colombia tendrá una fuerte renovación antes de terminar 2026 con la llegada de más de 30 modelos que estarán en los planes de lanzamiento de diferentes fabricantes para el segundo semestre.

Lo que resta de 2026 también será relevante porque se concretará la llegada de nuevas marcas y el regreso de otras que llevaban años sin presencia en el país. La mayoría de estas novedades estará concentrada en SUV, carros híbridos, híbridos enchufables y eléctricos.

¿Qué fabricantes ya preparan nuevos carros para Colombia?

Las marcas con presencia en el país serán las primeras en renovar su oferta durante los próximos meses.

BYD abrirá esta nueva etapa con la Yuan Up DM-i, la versión híbrida enchufable de una de sus SUV más populares.



Renault, por su parte, prepara varias novedades que incluyen la exhibición del Renault 4 E-Tech eléctrico y el lanzamiento de la Filante Full Hybrid E-Tech (entre 2026-2027), además de la futura Duster e-4WD.

Hyundai también ampliará su gama con la nueva Palisade híbrida, mientras Cupra incorporará la Formentor PHEV para fortalecer su presencia en el segmento de las SUV deportivas electrificadas.

BMW apostará por la nueva iX3, un modelo completamente eléctrico cuya autonomía anunciada supera los 800 kilómetros bajo el ciclo WLTP. A su vez, Honda añadirá la ZR-V Advanced Hybrid y Subaru actualizará su oferta con las nuevas generaciones de Outback y Forester.

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La renovación también alcanzará a otros fabricantes. Opel incorporará la nueva Crossland híbrida ligera; Changan lanzará la Nevo Q05; Chery presentará la iCar V27 de rango extendido, mientras GAC Motor prepara la llegada de la S7 4WD.

En el segmento de pickups, Isuzu ampliará su portafolio con las nuevas versiones Chasis y Cabina Sencilla.

Subaru Forester ha sido reconocida por su durabilidad y confiabilidad Foto: Subaru Press

¿Qué marcas llegarán o volverán a Colombia?

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Además de los nuevos modelos, el mercado tendrá varios protagonistas completamente nuevos.

Uno de ellos será BAIC, fabricante chino que regresará al país después de varios años de ausencia. Lo hará acompañado por Arcfox, una marca enfocada en vehículos eléctricos, ambas bajo la representación de Magma Automotive.

BAIC iniciará operaciones con las SUV BJ30, BJ60 y X35, mientras Arcfox traerá la T1, Alpha T5 y el sedán Alpha S5.

Otra marca que prepara su desembarco es Lepas, perteneciente al Grupo Chery, con una gama conformada por las SUV L4, L6 y L8, disponibles con diferentes sistemas de propulsión electrificados.

También está prevista la llegada de ROX Motor, que debutará con la SUV ROX 01 de rango extendido.

En el segmento premium aparecerán dos nombres relevantes. Cadillac regresará oficialmente a Colombia con una oferta inicial de SUV eléctricas integrada por Lyriq, Optiq y, eventualmente, Vistiq. A ello se sumará Avatr, fabricante respaldado por el Grupo Changan y Huawei, que proyecta comercializar las SUV 07 y 11.

La lista de nuevas incorporaciones también contempla el ingreso de IM Motors con la LS6 y de BAW con los modelos 212 y T01.

Cadillac Lyriq Foto: Cadillac Press

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Lista de lanzamientos de carros en Colombia segundo semestre 2026

Entre los modelos anunciados o previstos para llegar a Colombia antes de finalizar 2026 aparecen:

BYD Yuan Up DM-i.

Hyundai Palisade Híbrida.

Isuzu Pickup Chasis.

Isuzu Pickup Cabina Sencilla.

Renault 4 E-Tech (exhibición).

Renault Filante Full Hybrid E-Tech.

Renault Duster e-4WD.

Cupra Formentor PHEV.

BMW iX3.

Honda ZR-V Advanced Hybrid.

Opel Crossland Híbrida.

Changan Nevo Q05.

Chery iCar V27 E-REV.

GAC Motor S7 4WD.

Subaru Outback.

Subaru Forester.

Renault Filante Foto: Renault Press

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Aunque los fabricantes apuntan a segmentos diferentes, existe un elemento común entre la mayoría de los modelos anunciados: la electrificación.

De los lanzamientos conocidos, buena parte corresponde a SUV, un segmento que sigue concentrando gran parte de la demanda nacional y donde la competencia será especialmente intensa durante el segundo semestre.

A estas novedades se sumarán los modelos de las marcas que debutarán o regresarán al país. Varias de ellas aprovecharán el segundo semestre para revelar más detalles de sus portafolios, mientras que el Salón del Automóvil de Bogotá, previsto para noviembre, servirá como vitrina para una parte importante de estos estrenos.