Volverá a Colombia icónica marca de carros después de 32 años: traerá eléctricos de lujo

Después de más de tres décadas fuera del mercado colombiano, Cadillac volverá oficialmente al país con una estrategia enfocada únicamente en carros eléctricos de alta gama. El regreso fue confirmado por representantes de General Motors durante una presentación realizada en São Paulo, Brasil.

La marca estadounidense retomará operaciones de la mano de GM Colmotores, en medio del crecimiento que han tenido los carros eléctricos dentro del mercado nacional y del avance de fabricantes premium asiáticos y europeos en ese segmento.

La compañía no reveló todavía una fecha exacta para el inicio de ventas, aunque confirmó que el desembarco ocurrirá durante este año.

General Motors es uno de los fabricantes más grandes del mundo. Foto: AFP

¿Qué modelos eléctricos traerá Cadillac a Colombia?

La nueva etapa de Cadillac en Colombia estará centrada en tres carros eléctricos (Celestiq, Lyriq y Optiq) desarrollados sobre la plataforma BEV3 de General Motors.



Uno de ellos será el Cadillac Celestiq, un sedán fastback fabricado en Estados Unidos que se ubica entre los productos más exclusivos de la marca. El modelo incorpora dos motores eléctricos capaces de entregar 655 caballos de potencia y 876 Nm de torque. Además, puede acelerar de 0 a 100 km/h en 3,7 segundos y ofrece cerca de 488 kilómetros de autonomía bajo el ciclo EPA.

A ese vehículo se sumará la SUV Cadillac Lyriq, que fue el primer modelo completamente eléctrico de Cadillac a nivel global. Tendrá versiones con tracción trasera y también configuraciones con doble motor y tracción integral, alcanzando hasta 500 hp.

El tercer modelo previsto para Colombia será la Cadillac Optiq, una camioneta compacta equipada con dos motores eléctricos y una autonomía cercana a los 486 kilómetros.

Cadillac Celestiq Foto: Cadillac

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¿Por qué Cadillac regresa al mercado colombiano?

El retorno de la marca ocurre en un momento en el que el mercado colombiano muestra un crecimiento sostenido en ventas de carros electrificados.

General Motors también impulsa actualmente una estrategia internacional de expansión para Cadillac, con nuevas operaciones en regiones como Europa y Japón.

Además del enfoque eléctrico, la marca ha fortalecido su visibilidad internacional con proyectos deportivos y tecnológicos, incluido su ingreso a la Fórmula 1.

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En Colombia, Cadillac buscará competir dentro del segmento premium, donde actualmente participan fabricantes tradicionales y nuevas marcas chinas enfocadas en vehículos eléctricos.

Entre las compañías que enfrentará aparecen:



BMW

Mercedes-Benz

Audi

Volvo

Zeekr

Voyah

Xpeng

Cadillac Lyriq Foto: Cadillac

¿Qué tecnología tendrán los nuevos Cadillac?

Los modelos que llegarán al país incorporarán sistemas tecnológicos compartidos con otros eléctricos recientes de General Motors.

Entre los elementos confirmados aparecen pantallas múltiples, integración con Google Automotive, servicios OnStar y asistentes avanzados de conducción.

También contarán con acabados enfocados en el segmento premium, incluyendo tapicería en cuero, sonido AKG, asientos climatizados con función de masaje, techo panorámico y retrovisores con cámara.

Por ahora, General Motors descartó la llegada de vehículos Cadillac impulsados por gasolina, por lo que modelos como CT4, CT5, XT5 y Escalade convencional no harán parte del portafolio nacional.

Cadillac Optiq Foto: Cadillac

¿Cuál fue la historia de Cadillac en Colombia?

La presencia de Cadillac en Colombia se remonta a comienzos del siglo XX. Investigaciones del historiador automotor Camilo Ernesto Hernández, citadas por el medio especializado El Carro Colombiano, señalan que uno de los primeros automóviles que circuló en Bogotá pertenecía precisamente a esta marca.

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Décadas después, GM Colmotores intentó posicionarla oficialmente en el país tras la apertura económica de los años noventa, comercializando modelos como Seville y Eldorado.

Sin embargo, la operación terminó en 1994 y desde entonces la marca permaneció únicamente a través de importaciones particulares.