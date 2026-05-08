Ordenan retirar del mercado más de 218.000 carros Tesla por falla que aumenta riesgo de accidente

Más de 218.000 vehículos de Tesla serán retirados del mercado en Estados Unidos luego de que autoridades de seguridad vial identificaran una falla relacionada con la cámara de reversa, un problema que podría incrementar el riesgo de accidentes mientras los conductores maniobran en retroceso.

La información fue reportada por la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Según la entidad, las imágenes de la cámara trasera pueden tardar en aparecer cuando el vehículo es puesto en reversa, reduciendo la visibilidad del conductor.



¿Qué carros Tesla están afectados por el retiro?

De acuerdo con la NHTSA, el retiro involucra 218.868 vehículos de varias líneas de Tesla fabricados entre 2017 y 2023.

Los modelos incluidos son:



Tesla Model 3

Tesla Model Y

Tesla Model S

Tesla Model X

Entre los automóviles afectados aparecen unidades Model 3 de los años 2017, 2021, 2022 y 2023; Model Y fabricados entre 2020 y 2023; además de versiones Model S y Model X correspondientes a 2021, 2022 y 2023.

La agencia estadounidense indicó que los vehículos involucrados cuentan con la versión de hardware 3, una tecnología que Tesla dejó de producir en enero de 2024.



Tesla Model Y es el carro más vendido en el mundo Foto: Tesla Press

¿Cuál es la falla detectada por las autoridades?

Según explicó la NHTSA, el problema está relacionado con un retraso en la visualización de la cámara trasera cuando el conductor cambia a marcha reversa.

La entidad señaló en su notificación oficial que la pérdida temporal de la imagen podría reducir la capacidad de visión del conductor y aumentar la probabilidad de colisión.

Publicidad

Aunque el sistema de espejos laterales y la revisión visual continúan disponibles para el conductor, la falla afecta una herramienta de asistencia utilizada en millones de vehículos modernos.



¿Tesla ha reportado accidentes por este problema?

Según Fox News, Tesla aseguró no tener reportes de muertes, lesionados o accidentes relacionados directamente con esta falla en la cámara de reversa.

Sin embargo, la compañía reconoció que existen:



27 reclamaciones de garantía vinculadas al problema.

Dos reportes de campo que podrían estar relacionados con la falla.

La empresa también indicó que el software defectuoso corresponde a la versión 2026.8.6.

Tesla pasa durante meses difíciles tanto por sus ventas como por la ventaja que le están tomando sus competidores. Foto: AFP

¿Cómo solucionará Tesla el problema?

La automotriz explicó que implementará una actualización remota gratuita de software para corregir la situación en los vehículos afectados.

Publicidad

El ajuste se realizará mediante una actualización “over the air”, mecanismo que permite modificar el software del vehículo sin necesidad de acudir físicamente a un taller.

Tesla señaló que la nueva versión correctiva es la 2026.8.6.1 y aseguró que más del 99,92 % de los automóviles afectados ya habían descargado exitosamente la actualización.

El anuncio del retiro ocurre semanas después de que la NHTSA cerrara otra investigación relacionada con aproximadamente 2,6 millones de vehículos Tesla.

Ese proceso analizaba una función que permitía mover los vehículos de manera remota. Tras revisar el caso, las autoridades concluyeron que los incidentes asociados estaban limitados a maniobras de baja velocidad.