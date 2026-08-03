El carro que sigue siendo el rey en ventas: dominó en julio y ya superó las 10.000 ventas en 2026

El 2026 sigue corriendo y el mercado automotor continúa con un fuerte dinamismo, con fuertes cifras de aumento en carros nuevos y un protagonista clave: el Tesla Model Y, que mantuvo su liderazgo como el carro más vendido de Colombia al cierre del mes de julio.

De acuerdo con el más reciente informe de matrículas elaborado por Fenalco y la ANDI con datos del RUNT, el SUV eléctrico volvió a encabezar el mercado durante el séptimo mes del año y se consolidó como el único modelo que ya supera las 10.000 unidades matriculadas en lo corrido de 2026.

En general, solo en julio se matricularon 28.633 vehículos nuevos, un crecimiento del 20 % frente al mismo mes de 2025, mientras que entre enero y julio se registraron 186.253 unidades, lo que representa un incremento acumulado del 44,5 %.

Tesla Model Y superó a Duster y K3 Foto: Tesla Press

¿Cuál fue el carro más vendido en Colombia durante julio de 2026?

Según el reporte de Fenalco y la ANDI, el Tesla Model Y fue nuevamente el carro con más matrículas del país durante julio, al registrar 1.795 unidades, equivalentes al 6,3 % del mercado nacional en ese mes.



Además del liderazgo mensual, el modelo eléctrico alcanzó otro número importante: acumuló 10.259 matrículas entre enero y julio, convirtiéndose en el primer vehículo que supera la barrera de las 10.000 ventas en Colombia durante 2026.

Detrás del Tesla Model Y aparecieron modelos tradicionales de diferentes segmentos, como el Kia Picanto, la Renault Duster, la Mazda CX-30 y el Kia K3, un top 5 de diversidad entre sedanes, hatchback, SUVs y city cars.

El vehículo que le sigue en el acumulado anual es la Duster, que aunque es segundo en el ranking sigue estando lejos del superventas de Elon Musk, que le saca casi 4.000 matrículas de diferencia a las 6.547 que lleva la SUV francesa.

Renault Duster Híbrida no reemplazará ninguna Duster de la marca. Foto: Blu Radio

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¿Cuáles fueron los 20 carros más vendidos en julio?

El ranking publicado por Fenalco y la ANDI quedó conformado así:



Tesla Model Y: 1.795 Kia Picanto: 1.022 Renault Duster: 983 Mazda CX-30: 805 Kia K3: 801 Kia Sportage: 715 Toyota Corolla Cross: 712 Toyota Land Cruiser: 663 Renault Kardian: 534 Foton BJ: 509 Mazda 2: 489 Chevrolet Onix: 487 Hyundai Kona: 438 Suzuki Swift: 429 Toyota Hilux: 426 Suzuki Fronx: 414 BYD Yuan Up: 406 Kia Stonic: 373 Suzuki New S-Cross: 330 Toyota Yaris Cross: 322

¿Cómo se comportó el mercado automotor en julio?

El informe sectorial muestra que el crecimiento del mercado estuvo impulsado, entre otros factores, por el avance de los vehículos electrificados.

Los vehículos eléctricos registraron 4.870 matrículas, lo que representa un crecimiento del 211 % frente a julio de 2025.

Los híbridos, por su parte, alcanzaron 9.410 registros, con un incremento del 23,2 % respecto al mismo periodo del año anterior.

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Por segmentos, las vans lideraron el crecimiento con una variación de 64,5 %, seguidas por los SUV, que aumentaron 33,3 %, y los taxis, con un incremento del 20,1 %.

Las ventas de carros eléctricos siguen en aumento Foto: AFP

¿Qué marcas lideran las ventas de carros en 2026?

Entre enero y julio, las cinco marcas con mayor número de matrículas fueron:



Kia (13,1 % de participación). Renault (10,0 %). Toyota (8,5 %). Chevrolet (7,5 %). Mazda (7,3 %).

Según Fenalco y la ANDI, estas cinco marcas concentran el 46,5 % de todos los vehículos nuevos matriculados en Colombia durante 2026.

En materia regional, Sincelejo encabezó el crecimiento de registros en julio con un aumento del 52,2 %, seguida por Bogotá (50,5 %), La Paz (Cesar) (37,3 %), Medellín (Valle de Aburrá) (36,3 %) y Cali (29 %).