Toyota y Nissan suspenden producción de carros tras terremoto en Japón

El terremoto de magnitud 7,1 que sacudió la región de Kumamoto, en el suroeste de Japón, obligó a varios fabricantes de automóviles a detener parte de su producción, pese a que sus plantas no registraron daños directos.

De acuerdo con el medio especializado Automotive News, Toyota y Nissan suspendieron operaciones por problemas en la cadena de suministro y por las verificaciones de seguridad realizadas tras la emergencia, una situación que también llevó a otros fabricantes, como Honda, a revisar el estado de sus instalaciones.

La interrupción ocurre en uno de los principales polos industriales del país y podría afectar la disponibilidad de algunos vehículos destinados a mercados internacionales, especialmente porque varias compañías dependen de proveedores ubicados en la zona afectada por el sismo, donde también se reportaron daños en carreteras, edificios y redes eléctricas.

Terremoto Japón Foto: AFP

¿Por qué suspendieron operaciones si no sufrieron daños?

Según Automotive News, las fábricas de Toyota y Nissan se encuentran a unos 150 kilómetros del epicentro y no resultaron afectadas estructuralmente. Sin embargo, la emergencia alteró el suministro de componentes y obligó a las compañías a activar protocolos de seguridad antes de retomar el ritmo normal de producción.



Uno de los mayores inconvenientes está relacionado con los fabricantes de autopartes instalados en la región de Kumamoto. Al menos dos de esos proveedores suspendieron actividades tras el terremoto, lo que comenzó a impactar el abastecimiento de piezas necesarias para el ensamblaje de vehículos.

Además de las afectaciones industriales, los daños en la infraestructura de transporte y en el suministro eléctrico complican la logística para movilizar componentes entre las plantas y sus proveedores.

¿Qué carros podrían verse afectados?

Publicidad

El impacto podría sentirse principalmente en modelos destinados a la exportación. En el caso de Toyota, la planta de Miyata produce varios vehículos de la marca Lexus, de los cuales cerca del 90 % se envían a mercados internacionales, según información de la propia compañía citada por Automotive News.

Entre los modelos fabricados allí se encuentran:



Lexus ES.

Lexus RX.

Lexus NX.

Lexus UX.

Por su parte, Nissan produce en las instalaciones afectadas modelos como el Infiniti QX80 y el Nissan Armada, comercializados en diferentes regiones del mundo.

Hasta el momento, las compañías no han informado cancelaciones de pedidos, aunque el restablecimiento total dependerá de la recuperación de la cadena de suministro.

Lexus Foto: Unsplash

Publicidad

¿Cuánto tiempo estarán detenidas las fábricas?

Toyota anunció inicialmente una suspensión de un turno de trabajo después del terremoto. Sin embargo, tras intentar reiniciar operaciones, decidió ampliar la medida y mantener detenidas sus plantas hasta el viernes.

La paralización incluye las líneas dedicadas a motores, sistemas híbridos y ensamblaje de vehículos Lexus.

De acuerdo con Automotive News, el cierre de tres días podría representar una pérdida cercana a 5.200 vehículos que dejarían de fabricarse durante ese periodo.

En Nissan, la suspensión comenzó de manera parcial y afecta únicamente algunas líneas de producción. La compañía explicó que la medida responde a la disponibilidad de autopartes y no confirmó una fecha para normalizar completamente las operaciones.

El sismo de magnitud 7,1 dejó al menos 13 personas fallecidas y provocó daños en viviendas, carreteras y redes eléctricas en distintas zonas del suroeste japonés.