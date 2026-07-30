La SUV híbrida que recorrió casi 2.000 km con una tanqueada en Colombia y ganó un Récord Guinness

Recorrer casi la distancia entre Bogotá y Barranquilla, y regresar buena parte del camino, sin volver a cargar gasolina fue el reto que permitió a la Nissan Qashqai e-POWER entrar al libro de los Guinness World Records.

La SUV híbrida de rango extendido estableció el récord al completar 1.980 kilómetros con un solo tanque de combustible, sin recarga externa de energía y sin repostar durante todo el trayecto.

El reconocimiento fue oficializado el 29 de julio de 2026 y corresponde al viaje más largo realizado por un SUV eléctrico de autonomía extendida (EREV) no enchufable, una categoría que combina propulsión eléctrica con un motor a gasolina que funciona únicamente como generador de energía.

La prueba se desarrolló íntegramente en carreteras de nuestro país y atravesó diferentes regiones, altitudes y condiciones climáticas durante cuatro jornadas de conducción.



Récord Guinness para Nissan Qashqai e-POWER Foto: Nissan

¿Cómo logró la Qashqai e-POWER recorrer casi 2.000 km con un solo tanque?

La ruta comenzó en el Puente de Guadua, en Bogotá, con un objetivo inicial de recorrer 1.500 kilómetros sin detenerse tanquear. Sin embargo, el recorrido terminó superando ampliamente esa meta.

Durante cuatro días, el piloto Fernando Jaramillo condujo la Qashqai e-POWER por corredores nacionales que incluyeron Santander, la Ruta del Sol, Aguachica, Cartagena y Santa Marta. Posteriormente emprendió el regreso hacia el interior del país hasta que el vehículo agotó completamente el combustible cerca de Rionegro, Santander.

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En total fueron 1.980 kilómetros, con jornadas cercanas a 14 horas diarias de manejo y casi 50 horas acumuladas de conducción, según informó Nissan Colombia.

La marca explicó que el vehículo se utilizó bajo condiciones normales de circulación, con velocidades promedio entre 60 y 90 km/h, aprovechando tanto los ascensos como los descensos para optimizar el funcionamiento del sistema de regeneración de energía.

Nissan Qashqai e-POWER Foto: Nissan

Características de la Qashqai e-POWER y cómo funciona esta tecnología

El récord también sirvió para poner a prueba una de las tecnologías más particulares de la marca japonesa.

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Aunque suele agruparse dentro de los vehículos híbridos, el sistema e-POWER funciona de manera diferente a un híbrido convencional.

En este caso:



El movimiento siempre lo produce un motor eléctrico.

El motor a gasolina nunca impulsa las ruedas.

El propulsor de combustión únicamente genera electricidad cuando la batería necesita recargarse.

La Qashqai e-POWER incorpora un motor eléctrico de 188 caballos de potencia y 311 Nm de torque, responsable exclusivo de la tracción del vehículo.

Para suministrar la energía utiliza una batería de iones de litio NMC de 2,1 kWh, alimentada por un motor 1.5 turbo a gasolina, cuya única función es actuar como generador eléctrico mientras el vehículo está en marcha.

De acuerdo con Nissan, este sistema permite ofrecer una sensación de conducción similar a la de un carro eléctrico sin depender de estaciones de carga.

Tecnología e-POWER de Nissan Foto: Nissan

¿Cuándo recibió Nissan el Récord Guinness?

La certificación fue entregada oficialmente durante un evento realizado en Paipa (Boyacá), donde la compañía reunió a medios especializados, aliados e invitados para presentar el reconocimiento internacional.

Leonardo Gutiérrez, director de Producto de Nissan Colombia, afirmó que el recorrido permitió comprobar el comportamiento del sistema e-POWER en diferentes condiciones geográficas y climáticas del país, utilizando las tecnologías de regeneración y los modos de manejo disponibles para optimizar el consumo energético.

Por su parte, Carlos Felipe Caicedo, gerente de Dinissan Colombia, señaló que el Guinness World Records valida una tecnología que busca ofrecer una experiencia de conducción impulsada por un motor eléctrico sin depender de infraestructura de carga.