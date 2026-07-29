Kia invertirá más de 600 millones de USD para producir su primer carro eléctrico en la región

La expansión de los carros eléctricos de Kia en América tendrá un nuevo punto de partida después de que confirmaran que el EV3, uno de los modelos más recientes de su portafolio eléctrico, comenzará a fabricarse en México, convirtiéndose en el primer vehículo de cero emisiones producido por la marca en Latinoamérica.

Para hacer realidad ese proyecto, Kia destinará 649 millones de dólares entre 2026 y 2028, una inversión que permitirá adaptar su complejo industrial de Pesquería, en el estado de Nuevo León, donde hasta ahora la producción estaba enfocada en modelos con otro tipo de motorizaciones.

El anuncio fue realizado durante un evento encabezado por autoridades del Gobierno mexicano y directivos de la compañía, quienes destacaron el impacto que tendrá esta nueva etapa para la industria automotriz del país.

Kia está compitiendo para volverse la marca de carros más vendida en Colombia. Foto: AFP

¿Qué cambia con la llegada del Kia EV3 a la planta de México?

Hasta ahora, el Kia EV3 era ensamblado en Corea del Sur. Con esta decisión, parte de su producción se trasladará a Norteamérica, una medida que permitirá a la marca fabricar localmente uno de sus vehículos eléctricos estratégicos para la región.



Según Horacio Chávez, director comercial de Kia México, será la primera ocasión en que la empresa produzca y comercialice en el país un vehículo completamente eléctrico.

La nueva línea comenzará operaciones el 4 de agosto de 2026 y estará acompañada por el desarrollo de soluciones relacionadas con infraestructura de carga, con el objetivo de respaldar la expansión de la electromovilidad.

Además de la producción del EV3, el proyecto pretende aumentar la participación de la industria mexicana dentro del proceso de fabricación.

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El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, explicó que el contenido nacional del vehículo será cercano al 27 % cuando inicie la producción y que ese porcentaje aumentará de manera gradual conforme avance el programa industrial.

El funcionario señaló que la decisión de Kia llega en un contexto de cambios para la industria automotriz de Norteamérica y representa una apuesta por mantener nuevas inversiones manufactureras en el país.

Kia EV3 Foto: Blu Radio

¿Cuántos empleos generará el proyecto de Kia?

La expansión de la planta de Pesquería también tendrá impacto en materia laboral.

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De acuerdo con las cifras entregadas por el Gobierno mexicano, durante este año se crearán 500 nuevos empleos, mientras que entre 2027 y 2030 se proyecta la generación de 1.500 puestos de trabajo directos asociados a la fabricación del nuevo vehículo eléctrico.

Las autoridades indicaron que el crecimiento de la operación también favorecerá la integración de empresas proveedoras vinculadas a la producción de componentes.

Kia informó que parte de los recursos estarán destinados a iniciativas ambientales dentro de su operación industrial.

Marianela Calderón, directora de Administración de Kia México, explicó que el plan contempla acciones enfocadas en cuatro áreas principales:



Desarrollo del talento humano.

Movilidad eléctrica.

Uso de energías renovables.

Gestión eficiente del agua.

Entre las obras previstas figura un parque solar de 2 megavatios, cuya capacidad aumentará hasta 8 megavatios antes de finalizar la década. También se construirá una segunda planta de reciclaje que permitirá reutilizar cerca del 70 % del agua tratada empleada en las operaciones de la fábrica.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el anuncio fortalece tanto la inversión industrial como la estrategia nacional para impulsar la movilidad eléctrica.

Por su parte, Andy Kim, presidente de Kia México, afirmó que la compañía continuará alineando sus proyectos de sostenibilidad con los objetivos industriales del país.