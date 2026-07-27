Ford une fuerzas con gigante chino para producir 4 nuevos carros híbridos y eléctricos en España

Ford anunció una alianza estratégica con el fabricante chino Geely para impulsar la producción de nuevos carros híbridos y eléctricos en Europa, puntualmente en España, donde ya otras marcas tradicionales se han unido con chinas para hacer lo mismo.

El acuerdo contempla la creación de una empresa conjunta que operará desde la planta de Valencia, en España, donde ambas compañías fabricarán cuatro nuevos modelos con el objetivo de aumentar la capacidad de producción y responder a la transformación del mercado automotor.

Según informaron Ford y Geely en un comunicado conjunto, la nueva sociedad estará enfocada en el mercado europeo y tendrá una participación del 66 % para Ford y del 34 % para Geely.

El gigante chino Geely también es dueño de Volvo Foto: suministrada

¿Qué carros producirán Ford y Geely en España?

El proyecto contempla la fabricación de cuatro nuevos modelos en la planta de Valencia, además de mantener la producción del actual Ford Kuga híbrido enchufable.

De acuerdo con las compañías, a partir de 2028 la fábrica incorporará:



Un nuevo Ford Bronco.

Dos SUV eléctricos desarrollados por Geely.

Un crossover familiar multienergía diseñado por Ford y desarrollado junto con Geely.

Jim Baumbick, presidente de Ford Europa, explicó que el propósito del proyecto es aprovechar al máximo la capacidad instalada de la planta española.

"El objetivo no es otro que utilizar completamente esta planta a su máxima capacidad", afirmó durante la presentación oficial realizada en Valencia.

Ford Bronco Sport estaría presentando también este fallo Foto: AFP

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¿Por qué Ford se alió con Geely?

La alianza llega en un momento en que la industria automotriz europea atraviesa un proceso de transformación hacia la electrificación y enfrenta una creciente competencia de los fabricantes chinos.

Según las empresas, compartir el desarrollo y la producción permitirá reducir los costos de fabricación de los nuevos vehículos.

La planta de Valencia ensambló menos de 100.000 automóviles durante 2025, la cifra más baja de su historia reciente, según datos citados por el sindicato UGT Ford.

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Con la nueva empresa conjunta, Ford y Geely proyectan elevar progresivamente la producción hasta alcanzar una capacidad potencial cercana a los 500.000 vehículos al año.

¿Qué representa este acuerdo para la industria?

La decisión de Ford se suma a otras alianzas recientes entre fabricantes tradicionales y compañías chinas para producir vehículos eléctricos en Europa.

Uno de los casos más recientes corresponde a Stellantis, que anunció la cesión parcial de su planta de Madrid a su socio chino Leapmotor, donde comenzará la fabricación del modelo eléctrico B10.

Estos acuerdos responden a un contexto en el que numerosas plantas europeas operan por debajo de su capacidad instalada mientras las marcas chinas incrementan su presencia en el mercado con modelos electrificados.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, participó en la presentación del proyecto y aseguró que la inversión confirma el papel de España dentro de la industria automotriz europea.

"La decisión de desarrollar aquí este nuevo proyecto demuestra algo muy importante y es la capacidad de España para atraer grandes inversiones y para participar de las grandes transformaciones que están definiendo el futuro de la movilidad", afirmó.

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El mandatario agregó que, en un sector que atraviesa cambios tecnológicos y productivos, España busca consolidarse como un destino estratégico para las inversiones relacionadas con la movilidad eléctrica.