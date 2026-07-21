¿Colombia exporta carros eléctricos, como dice Petro? Esto dice Cámara de la Industria Automotriz

Tras las recientes afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre el papel de Colombia como productor y exportador de vehículos eléctricos, la directora de la Cámara de la Industria Automotriz de la ANDI, Carol García, aclaró la situación real del sector en el país.

En diálogo con Mañanas Blu, la directiva precisó que, si bien existe una capacidad industrial instalada y una intención clara, la producción masiva y exportación de automóviles eléctricos aún no es una realidad inmediata.

Intenciones firmes frente a la realidad actual

Al ser consultada sobre si existen registros actuales de producción y exportación de carros eléctricos, García fue enfática al señalar que la industria se encuentra en una fase preparatoria. "En este momento, nosotros desde la industria nacional estamos en proceso del desarrollo de todas esas capacidades justamente para iniciar (...) con el proceso de ensamble de chasises eléctricos en Colombia para los buses de los sistemas de transporte masivo", explicó la directora.

Ante la insistencia sobre la producción de automóviles particulares, García aclaró que la industria ha manifestado su "firme intención de poder empezar justamente con proyectos para el ensamble de vehículos de nuevas tecnologías", pero subrayó que todavía "no se ha confirmado si estos vehículos serán eléctricos o serán híbridos".



Por lo tanto, la respuesta técnica a las declaraciones del mandatario es que el país se encuentra, según García, en una "etapa de firme intención", desmintiendo que ya seamos productores consolidados de este tipo de vehículos.

Cargar carro eléctrico Foto: AFP

El reto del ensamble y la planta de Envigado

Uno de los puntos clave para materializar este ambicioso proyecto es la infraestructura existente. La planta de Renault en Envigado es la principal interesada en liderar esta transición tecnológica. "Es justamente esta compañía la que ha hecho esta manifestación de la firme intención", afirmó García, señalando que el reto del gobierno no es empezar de cero, sino aprovechar la capacidad que ya tiene el país.

Sin embargo, el éxito de estos anuncios depende de decisiones políticas y regulatorias que brinden seguridad jurídica. Para García, el paso al ensamble de eléctricos requiere "garantizar la continuidad de los instrumentos industriales" y un trabajo conjunto con el Gobierno para que los decretos recientemente emitidos se conviertan en un ecosistema real de producción.

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Un tema de preocupación para el sector es el nivel de integración local de las piezas. Mientras que los vehículos de combustión actuales tienen cerca de un 30% de partes nacionales, el nuevo decreto para eléctricos plantea iniciar con un 8%.

García explicó que esta cifra baja es necesaria al principio debido a que "elaborar partes nuevas y específicamente para los vehículos eléctricos tome un tiempo", requiriendo una reconversión tecnológica en las plantas nacionales.

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