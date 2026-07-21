Lo que debe revisar antes de arrancar el carro: consejos que minimizan el riesgo de accidentalidad

Salir de viaje en carro requiere mucho más que encender el motor y tomar la carretera. Una revisión previa del vehículo, la planeación del recorrido y los hábitos del conductor pueden marcar la diferencia entre un trayecto seguro y una emergencia.

De acuerdo con cifras preliminares del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, durante 2024 fallecieron 8.271 personas en siniestros viales en Colombia, una cifra que evidencia la importancia de fortalecer la prevención antes de cualquier desplazamiento.

Desde Quálitas Colombia identificaron algunos de los errores más frecuentes que cometen los conductores y entregaron recomendaciones para reducir los riesgos durante los viajes.

Revisiones del carro que todo conductor debe hacer antes de viajar

Uno de los principales errores antes de salir a carretera es no realizar una inspección preventiva del vehículo. Aunque parece una tarea sencilla, puede evitar fallas mecánicas y accidentes.

Los componentes que requieren mayor atención son:



Llantas: revisar presión, desgaste y profundidad del dibujo, ya que son el único punto de contacto con la vía.

Frenos: verificar que funcionen correctamente para evitar problemas durante la conducción.

Fluidos: comprobar niveles de aceite y refrigerante.

Luces: confirmar el estado de las luces y direccionales.

Batería: revisar su funcionamiento para prevenir fallas eléctricas.

También es importante contar con el kit de carretera y la llanta de repuesto en buen estado. Problemas como baterías descargadas, sobrecalentamiento del motor o daños en las llantas suelen presentar señales antes de convertirse en una emergencia.

Kit antipinchazos Foto: FX

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Planee la ruta y evite riesgos al conducir

Otro factor clave es conocer las condiciones del recorrido antes de iniciar el viaje. Revisar el estado de las vías, anticipar posibles cambios climáticos y programar descansos son medidas que ayudan a reducir accidentes.

La fatiga al volante sigue siendo uno de los riesgos más comunes. Por eso, los especialistas recomiendan realizar pausas aproximadamente cada dos horas, mantenerse hidratado y evitar manejar después de largas jornadas laborales o con pocas horas de sueño.

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Además, recuerdan que acciones como usar el celular mientras conduce, exceder los límites de velocidad o realizar adelantamientos peligrosos aumentan la posibilidad de un siniestro.

Documentos que debe tener antes de salir en carro

Antes de iniciar cualquier recorrido, los conductores deben verificar que cuentan con la documentación necesaria para circular.

Entre los documentos indispensables están:



Licencia de conducción vigente.

Documento de identidad.

Licencia de tránsito.

SOAT vigente.

Revisión técnico-mecánica al día, cuando aplique.

Información de la póliza de seguro y asistencia en carretera.

En caso de presentarse un accidente, la recomendación es priorizar la seguridad de los ocupantes, mantener la calma, señalizar la zona y comunicarse con los servicios de emergencia y la aseguradora.

Los expertos recuerdan que la prevención no solo ayuda a evitar gastos por reparaciones o trámites, sino que también protege lo más importante: la vida de quienes viajan en el vehículo.

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