Lanzan carro eléctrico con equipamiento de lujo a precio de oferta: logró 21.000 pedidos en 20 horas

China lo sigue haciendo y esta vez fue el fabricante MG el que lanzó nuevo sedán eléctrico MG 07, que acumuló 21.000 reservas en apenas 20 horas desde el inicio de la preventa, una cifra que, según la propia marca, duplica el ritmo que registró el MG4 Urban durante el mismo periodo.

El anuncio fue realizado por el fabricante el 30 de julio, un día después de abrir oficialmente la preventa del modelo en el mercado chino. La compañía aclaró que el dato corresponde a reservas registradas y no a ventas definitivas ni a vehículos entregados. Además, no se ha confirmado que el modelo vaya a llegar a Latam.

¿Cómo el MG 07 recibió 21.000 pedidos en menos de un día?

El MG 07 llegó al mercado con un precio de entrada de 125.900 yuanes, equivalentes a unos 18.600 dólares (menos de 60 millones de pesos en Colombia al cambio), ubicándose entre las opciones eléctricas de tamaño mediano con un valor más competitivo frente a varios de sus rivales.

La estrategia comercial coincidió con la llegada del vehículo a los concesionarios chinos, donde los clientes pudieron conocerlo antes del inicio oficial de la preventa.



El modelo también incorpora una lista de equipamiento propia de segmentos superiores, con elementos que normalmente se encuentran en vehículos considerablemente más costosos.

Entre los principales destacan:



Pantalla central de 15,6 pulgadas con resolución 2.5K.

Asiento delantero tipo gravedad cero para el pasajero.

Sistema de sonido con 21 altavoces y configuración 7.1.4.

Conectividad entre el vehículo y el teléfono inteligente.

Baúl delantero de 168 litros.

Maletero trasero con capacidad de 697 litros.

MG 07 Foto: MG

¿Qué versiones tendrá el nuevo carro eléctrico de MG?

La gama del MG 07 estará compuesta por cinco versiones con diferentes niveles de equipamiento y tecnología.

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Las variantes superiores incorporan un sensor LiDAR instalado sobre el techo y sistemas avanzados de asistencia a la conducción desarrollados junto con Momenta. Entre sus funciones figuran la navegación asistida en carretera (NOA) y el estacionamiento automatizado.

Las versiones anunciadas por MG son:



MG 07 650 Comfort.

MG 07 610 LiDAR.

MG 07 610 Flagship.

MG 07 845 LiDAR.

MG 07 845 Flagship.

De acuerdo con la compañía, las primeras entregas comenzarán en agosto de 2026 para las versiones de entrada, mientras que las configuraciones con arquitectura de 800 voltios llegarán a los clientes desde octubre.

MG 07 Foto: MG

Características del MG 07

El nuevo modelo corresponde a un sedán eléctrico de estilo fastback con cinco puertas. Tiene 4,88 metros de longitud, 1,90 metros de ancho, 1,48 metros de alto y una distancia entre ejes de 2,82 metros.

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Entre sus elementos exteriores sobresalen:



Puertas sin marco.

Alerón trasero eléctrico con cinco posiciones.

Dos diseños opcionales de rines de 19 pulgadas.

El MG 07 comenzó su producción semanas antes de la apertura de la preventa. La primera unidad salió de la planta de SAIC en Zhengzhou a comienzos de julio, como parte de la preparación para el lanzamiento comercial.

El precio de lanzamiento del MG 07 lo ubica por debajo de varios modelos eléctricos de mayor costo disponibles en China.

MG 07 Foto: MG

Según la información divulgada por la marca, el vehículo parte desde 125.900 yuanes, mientras que el XPeng Mona M03 inicia alrededor de 119.800 yuanes y el Xiaomi SU7 desde 215.900 yuanes.

En paralelo, los datos de China EV DataTracker correspondientes a junio de 2026 muestran que el MG4 Urban continúa siendo el principal modelo eléctrico de la marca, con 14.397 unidades registradas en ese mes, seguido por el MG 4X con 4.003 vehículos.