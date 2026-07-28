Impresionantes videos de terremoto en Japón: fuerte sismo de magnitud 7,1 sacude Kumamoto

Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió este martes la prefectura de Kumamoto, en el suroeste de Japón, provocando fuertes temblores que quedaron registrados en impactantes videos difundidos en redes sociales y por medios locales. El sismo llevó a las autoridades a emitir una alerta de tsunami que fue levantada poco después al no detectarse una amenaza significativa.

El movimiento telúrico ocurrió a las 16:27 hora local (07:27 GMT), con un epicentro situado a unos 10 kilómetros de profundidad bajo la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu, informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

En varias zonas se registró el nivel 7 de la escala de intensidad sísmica Shindo, el máximo de este sistema japonés que mide la fuerza con la que se sienten los terremotos en la superficie y su potencial destructivo.

Las imágenes captadas tras el sismo muestran edificios dañados, incendios, carreteras afectadas y a personas buscando refugio mientras los fuertes movimientos sacudían la región. Un periodista de la cadena pública NHK relató que "los temblores eran tan fuertes que no podía mantenerme en pie".



La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, informó que las autoridades continuaban evaluando el alcance de la emergencia. "Todavía estamos evaluando el alcance de las lesiones y los daños materiales, pero he sido informada de que ya hay varias personas heridas", afirmó.

La mandataria añadió que "en algunas zonas se están produciendo cortes de electricidad e incendios, además carreteras y puentes han resultado dañados y se han derrumbado edificios".

Tras el terremoto, la JMA emitió una alerta de tsunami para varios sectores de la costa ante la posibilidad de olas de hasta un metro de altura. Sin embargo, la advertencia fue cancelada poco tiempo después al no observarse actividad que representara un riesgo para la población.

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Los servicios de emergencia recibieron numerosas llamadas tras el fuerte movimiento, mientras que las centrales nucleares de la zona no reportaron incidentes, según la cadena pública NHK.

Durante una rueda de prensa, Takaichi advirtió que podrían registrarse nuevos sismos de magnitud similar e hizo un llamado a la población para permanecer alerta y seguir las recomendaciones de las autoridades.

Aerial footage from an NHK news broadcast shows severe damage to the Kyushu Expressway, where bridge sections appear to have shifted and separated at the expansion joints following the magnitude 7.1 earthquake in Kumamoto, Japan.



At least 50 people have been injured. pic.twitter.com/Tq3ADfOcR1 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 28, 2026

Japón se encuentra sobre el denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta. Debido a esta condición geológica, el país registra terremotos con frecuencia y cuenta con estrictas normas de construcción e infraestructura diseñadas para resistir movimientos telúricos de gran intensidad.

Severe damage reported in Kumamoto, Japan, with major road cracks following a magnitude 7.1 earthquake.(地震 ) pic.twitter.com/tjYgsVbU0M — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 28, 2026