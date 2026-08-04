Dueños de carros eléctricos pueden tener toda una mina de oro: ahorrarán dinero con desconocido uso

La batería de un carro eléctrico podría dejar de servir únicamente para mover el vehículo y convertirse también en una herramienta para reducir el costo de la electricidad en los hogares e incluso generar ingresos para sus propietarios.

Ese es el modelo por el que ya apuestan fabricantes de automóviles, empresas del sector energético y compañías tecnológicas, que preparan soluciones para aprovechar la energía almacenada cuando el vehículo permanece estacionado.

El impulso de esta tecnología coincide con el crecimiento de los vehículos eléctricos y con la expansión de las energías renovables, factores que están cambiando la manera en que se produce, almacena y consume la electricidad.

Según explicó Herbert Diess, expresidente del Grupo Volkswagen y actual presidente del consejo de administración de The Mobility House, las condiciones técnicas y comerciales ya permiten que este sistema empiece a extenderse más allá de los proyectos piloto.



Batería de carros eléctricos Foto: cortesía Volvo

¿Cómo podría un carro eléctrico ayudar a reducir la factura de energía?

El principio consiste en utilizar la batería del vehículo como un sistema de almacenamiento para la vivienda o para la red eléctrica.

Cuando la electricidad tiene un precio bajo —por ejemplo, durante las horas de mayor producción de energía solar— el carro puede almacenar esa energía. Posteriormente, cuando el consumo aumenta y la electricidad es más costosa, esa misma energía puede utilizarse dentro de la vivienda o devolverse a la red.

Publicidad

De acuerdo con Diess, este esquema permitiría disminuir una parte importante del gasto energético de los hogares, ya que la batería podría abastecer equipos como:



Aire acondicionado o calefacción.

Electrodomésticos.

Bombas de calor.

Otros consumos eléctricos del hogar.

Además, una parte del ahorro también estaría relacionada con el propio uso del vehículo eléctrico.

Energía Foto: pexels

¿Qué tecnologías hacen posible este sistema?

El desarrollo se basa en dos funciones que comienzan a ganar protagonismo dentro de la industria automotriz.

La primera es Vehicle to Home (V2H), que permite alimentar una vivienda utilizando la energía almacenada en la batería del carro.

Publicidad

La segunda corresponde al sistema Vehicle to Grid (V2G), mediante el cual el vehículo puede suministrar electricidad directamente a la red cuando existe una mayor demanda energética o cuando el precio de la electricidad aumenta.

Estas soluciones requieren vehículos compatibles, cargadores bidireccionales y plataformas capaces de gestionar automáticamente cuándo conviene almacenar o entregar energía.

¿Qué fabricantes ya avanzan con esta tecnología?

La industria empezó a dar los primeros pasos para ofrecer este tipo de servicios a clientes particulares.

Renault lanzó en Francia una propuesta comercial basada en tecnología V2G, mientras que Volkswagen prevé introducir durante el último trimestre de 2026 un paquete que reunirá vehículo, cargador doméstico, tarifa eléctrica, contador inteligente y una aplicación para administrar los flujos de energía.

Herbert Diess afirmó que durante los próximos dos años aumentará la competencia entre fabricantes, compañías eléctricas y nuevos operadores interesados en gestionar las baterías conectadas de los vehículos eléctricos.

¿Qué papel juega Alemania en esta transformación?

El mercado alemán comenzó a modificar parte de su regulación para facilitar el desarrollo de la carga bidireccional.

Entre los cambios se encuentra la eliminación de algunos cobros que afectaban la electricidad almacenada en los vehículos y posteriormente devuelta a la red, un aspecto que, según Diess, mejora la rentabilidad del sistema.

Publicidad

No obstante, el directivo señaló que todavía existen retos relacionados con los costos de distribución eléctrica y con la estructura del mercado energético alemán.