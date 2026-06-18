Motociclistas en Bogotá podrían perder su licencia: ya investigan a más de 1.500 conductores

La Secretaría Distrital de Movilidad anunció la apertura de 1.559 nuevas investigaciones contra motociclistas reincidentes en infracciones de tránsito en Bogotá, una medida que se suma a más de 5.000 procesos iniciados anteriormente por la misma causa y que podría derivar en la suspensión de licencias de conducción.

La decisión busca frenar las conductas reiteradas que ponen en riesgo la seguridad vial de peatones, ciclistas, motociclistas y demás actores de la movilidad en la capital.

"Las normas de tránsito están para proteger vidas y quienes las incumplen generan riesgos para todos los actores viales. La reincidencia tiene consecuencias y una de ellas es la suspensión de la licencia de conducción", señaló la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.

La licencia de conducción se vence cada cierto tiempo Foto: Blu Radio

Según explicó la entidad, la reincidencia se configura cuando un conductor comete más de una infracción de tránsito en un periodo de seis meses, tal como lo establece la normatividad vigente. En estos casos, la principal sanción es la suspensión de la licencia por seis meses. Si el comportamiento se repite, la medida puede extenderse hasta por un año o incluso por un periodo superior.



En lo corrido de 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad ya ha suspendido 529 licencias de conducción a motociclistas reincidentes como parte de las acciones implementadas para promover el cumplimiento de las normas y reducir los riesgos en las vías de la ciudad.

"En Bogotá, reincidir en infracciones de tránsito tiene consecuencias. Los motociclistas que cometan más de una infracción en menos de seis meses pueden enfrentar la suspensión de su licencia de conducción por seis meses y, en caso de nuevas reincidencias, por un periodo de un año o más. En lo corrido de 2026 ya hemos suspendido 529 licencias a motociclistas y hemos iniciado más de 1.500 investigaciones contra conductores que han incumplido las normas de manera reiterada", afirmó Claudia Díaz.

La funcionaria agregó que estas conductas representan un peligro para todos los usuarios de las vías.

Publicidad

"Estas infracciones representan un riesgo para peatones, ciclistas y para los mismos motociclistas. Por eso actuamos con mayor contundencia frente a quienes convierten el incumplimiento en una conducta recurrente", enfatizó.

Motociclista ANSV

Las infracciones más frecuentes entre motociclistas en Bogotá

La Secretaría de Movilidad advirtió que muchas de las conductas reiteradas están relacionadas con acciones que afectan la convivencia y la seguridad vial, especialmente la invasión de andenes, ciclorrutas y otros espacios destinados exclusivamente para peatones y ciclistas.

Los registros de la entidad muestran que la infracción más frecuente entre los motociclistas bogotanos es la C24, relacionada con conducir sin cumplir las normas establecidas en el Código Nacional de Tránsito. Entre enero y mayo de 2026 fueron impuestos 28.498 comparendos por esta conducta.

Publicidad

Las infracciones más recurrentes son:



Conducir sin cumplir las normas del Código Nacional de Tránsito (C24): 28.498 comparendos.

28.498 comparendos. No realizar oportunamente la revisión técnico-mecánica: 13.489 comparendos.

13.489 comparendos. Conducir sin licencia de conducción: 12.782 comparendos.

12.782 comparendos. Estacionar en lugares prohibidos: 9.420 comparendos.

9.420 comparendos. Transitar por sitios restringidos o en horarios no autorizados: 8.311 comparendos.

Las autoridades consideran que estas cifras reflejan un problema persistente de incumplimiento de las normas de tránsito por parte de algunos motociclistas, situación que impacta directamente la seguridad vial y la movilidad en la ciudad.

Movilidad endurece controles

La apertura de las nuevas investigaciones hace parte de una estrategia más amplia del Distrito para identificar y sancionar a los conductores que acumulan infracciones de manera recurrente.

La Secretaría de Movilidad reiteró el llamado a los motociclistas para que mantengan al día su documentación, respeten las señales de tránsito y hagan un uso adecuado del espacio público. La entidad insistió en que el cumplimiento de las normas no solo evita sanciones económicas y administrativas, sino que también contribuye a reducir la accidentalidad y proteger la vida de todos los usuarios de las vías.