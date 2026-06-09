Buscan crear nuevo seguro obligatorio a conductores aparte del SOAT y que esté ligado a la licencia

Un nuevo artículo incluido en el proyecto de ley 277 de 2025 abrió un fuerte debate, debido a que plantea la creación de un Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil Extracontractual asociado a la licencia de conducción, una póliza diferente al SOAT y que estaría vinculada directamente al titular de la licencia y no al vehículo.

La discusión tomó fuerza luego de que el congresista electo Daniel Briceño denunciara públicamente que el artículo, introducido dentro del proyecto, podría representar un nuevo cobro anual para millones de conductores del país.

¿Qué propone el nuevo seguro obligatorio ligado a la licencia?

De acuerdo con el texto del artículo 37 del proyecto, se modificaría el artículo 42A de la Ley 769 de 2002 para establecer que toda persona con licencia de conducción para vehículos particulares deberá contar con un seguro destinado a cubrir daños materiales ocasionados a terceros en accidentes de tránsito.

El documento señala que la medida busca garantizar un "respaldo patrimonial mínimo frente a los daños materiales causados a terceros con ocasión de accidentes de tránsito".



Según el articulado, este seguro tendría como tomador al titular de la licencia de conducción y debería ser expedido por una aseguradora autorizada para operar en Colombia.

La licencia de conducción se vence cada cierto tiempo Foto: Blu Radio

¿Cuáles serían las coberturas mínimas?

El proyecto fija montos mínimos dependiendo del tipo de licencia:



15 salarios mínimos legales mensuales vigentes para titulares de licencias de las categorías B1, B2 y B3, correspondientes a vehículos particulares.

correspondientes a vehículos particulares. 7 salarios mínimos legales mensuales vigentes para titulares de licencias A1 y A2, destinadas a motocicletas.

Asimismo, establece que las compañías aseguradoras determinarán la prima anual del seguro, pero esta "no podrá exceder el 0,5 % del valor asegurado mínimo".

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El texto también contempla que quienes tengan habilitación para conducir varias categorías solo necesitarían una póliza, siempre que cubra el monto más alto exigido.

¿Todos los conductores tendrían que adquirirlo?

Uno de los apartados del proyecto introduce una excepción.

El numeral cuarto establece que la obligación no aplicará cuando el titular de la licencia ya esté amparado por otra póliza vigente que incluya cobertura de responsabilidad civil extracontractual por daños materiales a terceros y cuyo valor asegurado sea igual o superior al mínimo exigido.

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Incluso, el texto aclara que esta excepción incluye pólizas asociadas al vehículo que se conduzca.

Además, el proyecto ordena que tanto este nuevo seguro como otras pólizas equivalentes sean registradas en el Registro Nacional de Seguros del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), para que puedan ser verificadas por agentes y autoridades de tránsito.

Para poder transitar en el territorio nacional todos los vehículos deben estar amparados por un seguro obligatorio vigente. Foto: Blu Radio

A través de un video difundido en redes sociales, Briceño calificó la propuesta como un "mico" dentro del proyecto de ley y aseguró que podría convertirse en un nuevo costo para los conductores.

El dirigente señaló que, según cifras del RUNT, cerca de 13 millones de colombianos tienen licencias de conducción activas, por lo que el alcance de la medida sería masivo si finalmente es aprobada.

También cuestionó la viabilidad económica de las primas establecidas en el articulado y advirtió que, en su concepto, podrían terminar ajustándose posteriormente.

¿Cuándo comenzaría a exigirse?

El proyecto incorpora un parágrafo transitorio que indica que el seguro sería exigible por parte de las autoridades de tránsito seis meses después de la promulgación de la ley, en caso de que la iniciativa complete su trámite legislativo y sea sancionada.

Adicionalmente, el texto dispone que el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), los Centros de Enseñanza Automovilística y los Centros Integrales de Atención incluyan contenidos pedagógicos sobre el alcance y funcionamiento de esta cobertura obligatoria dentro de sus programas de formación y capacitación.