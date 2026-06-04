¿Para qué sirve envolver las llaves del carro en papel aluminio? Muchos no lo saben, pero los salva

Los robos de vehículos ya no dependen únicamente de romper una ventana o forzar una cerradura, debido a la expansión de los sistemas de acceso y encendido sin llave, con lo que también han aparecido nuevas modalidades de hurto que aprovechan las señales electrónicas emitidas por los controles inteligentes.

En ese contexto, muchos expertos explican cómo algunos delincuentes utilizan equipos capaces de captar y retransmitir la señal de los controles remotos para abrir vehículos sin necesidad de tener físicamente la llave.

¿Por qué envolver las llaves del carro en aluminio?

El principio detrás de este método está relacionado con la capacidad del aluminio para bloquear señales electromagnéticas. Al cubrir completamente la llave, el material actúa de forma similar a una jaula de Faraday, reduciendo o impidiendo que la señal inalámbrica salga al exterior.



Según explican expertos en seguridad automotriz, esto dificulta que dispositivos externos capten la frecuencia emitida por los sistemas keyless, cada vez más comunes en vehículos modernos.

La misma lógica ha sido utilizada durante años para proteger tarjetas bancarias frente a posibles lecturas no autorizadas mediante tecnología inalámbrica.

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¿Qué es el ataque de retransmisión o “relay attack”?

Uno de los métodos más utilizados por bandas especializadas en robo tecnológico de vehículos es el llamado ataque de retransmisión.

De acuerdo con el mecánico Daniel ReproRace, esta modalidad consiste en amplificar la señal emitida por la llave que permanece dentro de una vivienda. Mientras un delincuente se acerca al automóvil, otro utiliza un dispositivo cerca de la casa para captar la frecuencia del control.

El sistema engaña al vehículo haciéndole creer que la llave está cerca, permitiendo desbloquear puertas e incluso encender el motor en determinados modelos.

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La técnica afecta principalmente a vehículos equipados con:



Acceso sin llave.

Encendido por botón.

Sistemas inteligentes de proximidad.

Llaveros que emiten señal de manera constante.

Llaves del carro envueltas en aluminio o dentro del microondas Foto: Flow

¿Por qué algunas personas guardan las llaves dentro del microondas?

Otra práctica que ha ganado notoriedad consiste en almacenar las llaves dentro de un horno microondas apagado.

La explicación es similar. La estructura metálica del electrodoméstico puede actuar como barrera frente a las señales electromagnéticas, dificultando que sean captadas desde el exterior.

Diversos expertos señalan que el método puede funcionar como una protección temporal frente a ataques electrónicos, aunque advierten que bajo ninguna circunstancia debe encenderse el microondas con las llaves en su interior, ya que podrían sufrir daños permanentes.

¿Qué alternativas existen para proteger las llaves inteligentes?

Aunque el papel aluminio y el microondas se han convertido en soluciones populares, especialistas en seguridad automotriz indican que existen herramientas diseñadas específicamente para este propósito.

Entre las más utilizadas se encuentran:



Fundas Faraday para llaves inteligentes.

Cajas metálicas certificadas para bloqueo de señales.

Desactivación del sistema keyless cuando el fabricante lo permite.

Llaveros con modo reposo automático incorporado.

Estos productos buscan impedir que la señal RFID o inalámbrica pueda ser interceptada por equipos externos.

¿Dónde recomiendan guardar las llaves del vehículo?

Los expertos también señalan que la ubicación de las llaves dentro del hogar puede influir en la seguridad.

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Las recomendaciones habituales apuntan a evitar que permanezcan cerca de puertas de entrada, ventanas o paredes exteriores, ya que los ataques de retransmisión suelen ejecutarse desde esos puntos.

Por esa razón, algunas personas combinan el almacenamiento en zonas interiores de la vivienda con fundas o cajas de bloqueo de señal.