¿Qué pasa con las baterías de carros eléctricos después de cumplir su vida útil?

Uno de los interrogantes más frecuentes alrededor de los carros eléctricos no tiene que ver con su autonomía ni con los tiempos de carga, sino con el destino de sus baterías cuando terminan su ciclo dentro del vehículo.

De acuerdo con Volvo, las baterías de los carros eléctricos no dejan de funcionar cuando concluyen su etapa automotriz. Por el contrario, conservan una parte importante de su capacidad de almacenamiento y pueden ser reutilizadas en otras aplicaciones energéticas durante varios años más.

Según explicó Nicolás Olarte, gerente de Posventa de Volvo Cars Colombia, existe una percepción equivocada sobre el comportamiento de las baterías con el paso del tiempo.

“Las baterías no dejan de funcionar de un momento a otro. Lo que ocurre con el tiempo es una reducción progresiva en la autonomía, muy similar a lo que sucede con un celular: sigue funcionando, pero su capacidad cambia con los años. En Volvo, las baterías están diseñadas para mantener su desempeño durante trayectos largos a lo largo del tiempo”, señaló el directivo.



¿Cuánto dura una batería de carro eléctrico?

De acuerdo con la información presentada por Volvo, las baterías utilizadas en vehículos eléctricos pueden mantenerse operativas entre 15 y 20 años antes de finalizar su primera etapa de uso.

Durante ese periodo, estos sistemas experimentan una disminución gradual en su capacidad de almacenamiento energético, pero continúan siendo funcionales incluso después de abandonar el vehículo donde fueron instalados originalmente.

La marca indicó que, al completar ese ciclo inicial, las baterías pueden conservar hasta el 80% de su capacidad, una característica que permite extender significativamente su utilidad.

Publicidad

¿Qué hacen las marcas con las baterías cuando salen de los carros?

Volvo explicó que el diseño modular de sus baterías facilita su reutilización en proyectos relacionados con almacenamiento energético.

En lugar de convertirse inmediatamente en residuos, estos sistemas pueden destinarse a nuevas funciones, especialmente en instalaciones que requieren almacenar energía generada por fuentes renovables.

Entre los usos que han comenzado a ganar relevancia se encuentran:



Sistemas de almacenamiento para energía solar.

Respaldo energético en comunidades rurales.

Infraestructura para proyectos comunitarios.

Soluciones para reducir interrupciones en el suministro eléctrico.

La compañía sostiene que el análisis del impacto ambiental de una batería no debe limitarse únicamente a su fabricación, sino contemplar todas las etapas de su ciclo de vida, incluyendo los años posteriores a su uso automotriz.

Publicidad

¿Cómo se reutilizan las baterías de carros eléctricos en Colombia?

Uno de los casos destacados por Volvo se encuentra en la aldea Nashira, ubicada en el Valle del Cauca.

Según la empresa, una batería proveniente de un vehículo eléctrico fue instalada allí como sistema de almacenamiento para energía solar. Actualmente, esa tecnología suministra respaldo energético a una cocina comunitaria que atiende diariamente a más de 70 personas en condición de vulnerabilidad.

La iniciativa busca aprovechar la capacidad remanente de las baterías para responder a necesidades energéticas en zonas donde el acceso al servicio eléctrico presenta mayores dificultades.

Volvo destacó que este tipo de soluciones adquiere especial relevancia debido a las diferencias existentes entre áreas urbanas y rurales del país. Mientras ciudades como Bogotá registran pocas horas de interrupción eléctrica al año, algunas zonas rurales pueden enfrentar periodos considerablemente más extensos sin suministro energético.

“La movilidad eléctrica en Volvo tiene un propósito claro: pensar en el ‘después’. Convertir un recurso que movía a unos pocos en una herramienta que brinda bienestar a cientos es la verdadera definición de progreso sostenible”, afirmó Olarte.