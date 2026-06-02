Listado de los 20 carros más vendidos en mayo 2026: hay para todos los bolsillos

Los carros más vendidos de Colombia durante mayo de 2026 reflejan un mercado cada vez más diverso, debido a que en el listado de los 20 autos con más matrículas aparecen vehículos urbanos de entrada, sedanes familiares, SUV compactos, camionetas de gran tamaño y modelos electrificados que pertenecen a segmentos de precio muy diferentes.

Las cifras fueron reveladas por la ANDI y Fenalco, gremios que representan al sector automotor en Colombia, con base en los registros oficiales del RUNT. El informe muestra que durante mayo se matricularon 28.136 vehículos nuevos en el país, un crecimiento del 43 % frente al mismo mes de 2025.

Más allá de las cifras generales, el ranking de los modelos más vendidos deja ver cómo las preferencias de los compradores colombianos se distribuyen entre distintas categorías y tecnologías.

Industria automotriz en Colombia Foto: suministrada

¿Qué tipos de carros aparecen entre los más vendidos?

En el segmento de los vehículos compactos y urbanos destacan modelos ampliamente conocidos en el mercado colombiano como el Kia Picanto, el Mazda 2, el Chevrolet Onix, el Suzuki Swift y el Volkswagen Polo.

Por su parte, quienes buscan vehículos de mayor tamaño continúan impulsando las ventas de SUV como la Renault Duster, la Mazda CX-30, la Kia Sportage, la Ford Territory, la Hyundai Tucson y la Toyota Corolla Cross.

La presencia de modelos electrificados también se hizo notar. El listado incluye vehículos eléctricos y electrificados como el Tesla Model Y, la BYD Yuan Up y la Hyundai Kona, reflejando el crecimiento que viene registrando este segmento en el país.

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También aparecen vehículos asociados a segmentos de mayor valor, como la Toyota Land Cruiser, una de las camionetas más reconocidas dentro de la categoría todoterreno.

Las ventas de carros eléctricos siguen en aumento Foto: AFP

Los 20 carros más vendidos de Colombia en mayo de 2026

Tesla Model Y – 2.108 matrículas

Renault Duster – 969

Mazda CX-30 – 865

Kia K3 – 782

Kia Picanto – 734

Kia Sportage – 651

Mazda 2 – 628

Chevrolet Onix – 628

Toyota Corolla Cross – 608

Foton BJ – 565

Kia Stonic – 561

BYD Yuan Up – 524

Suzuki Swift – 494

Toyota Land Cruiser – 484

Hyundai Kona – 433

Suzuki Dzire – 395

Ford Territory – 375

Renault Kardian – 368

Hyundai Tucson – 348

Volkswagen Polo – 344

Análisis del ranking de ventas de mayo

El informe de ANDI y Fenalco muestra que no existe un único tipo de vehículo dominando el mercado colombiano.

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Mientras algunos de los modelos del ranking están orientados a quienes buscan opciones de acceso o movilidad urbana, otros apuntan a compradores interesados en vehículos familiares, SUV medianos o tecnologías electrificadas.

La presencia simultánea de carros compactos, camionetas familiares y eléctricos evidencia la amplitud de la oferta disponible actualmente en Colombia.

Además, varias marcas lograron posicionar más de un modelo dentro de los 20 primeros lugares.

Entre ellas destacan:



Kia, con K3, Picanto, Sportage y Stonic.

Mazda, con CX-30 y Mazda 2.

Renault, con Duster y Kardian.

Toyota, con Corolla Cross y Land Cruiser.

Hyundai, con Kona y Tucson.

Kia está compitiendo para volverse la marca de carros más vendida en Colombia. Foto: AFP

¿Cuál fue el carro más vendido de Colombia en mayo de 2026?

Aunque el ranking incluye modelos para distintos presupuestos y necesidades, el liderazgo quedó en manos del Tesla Model Y.

El vehículo eléctrico registró 2.108 matrículas durante mayo, convirtiéndose en la línea más vendida del país durante el mes.

Detrás aparecieron la Renault Duster con 969 registros y la Mazda CX-30 con 865 unidades matriculadas.

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Según el informe, el Tesla Model Y representó el 7,5 % de todas las matrículas registradas durante mayo en Colombia.

Tesla Model Y superó a Duster y K3 Foto: Tesla Press

¿Cómo va el mercado automotor en 2026?

De acuerdo con la ANDI y Fenalco, entre enero y mayo de 2026 se matricularon 128.582 vehículos nuevos en Colombia, lo que representa un crecimiento acumulado del 48 % frente al mismo periodo del año anterior.

Los gremios también destacaron que durante mayo los vehículos eléctricos registraron un crecimiento del 252 %, mientras que los híbridos aumentaron 69 % frente al mismo mes de 2025, consolidando la expansión de las tecnologías electrificadas dentro del mercado automotor nacional.