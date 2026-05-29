Lanzan carro híbrido, con récord de 2.000 km de autonomía y que pone a temblar a Toyota, BYD y más

Volkswagen presentó en China el nuevo ID. Era 5S, un sedán híbrido enchufable que llega con una cifra que comenzó a llamar la atención dentro de la industria: más de 2.000 kilómetros de autonomía combinada.

El modelo fue desarrollado junto a SAIC Motor y forma parte de la nueva ofensiva tecnológica de la marca alemana para recuperar terreno frente a fabricantes como BYD, Toyota, Geely y otras compañías que vienen liderando el mercado chino de electrificación.

El lanzamiento también marca un cambio importante dentro de la estrategia de Volkswagen, ya que hasta ahora la familia ID. estaba reservada exclusivamente para carros 100 % eléctricos.

Volskwagen ID.Era 5S Foto: Volskwagen

¿Qué autonomía tiene?

La principal novedad del ID. Era 5S está en su sistema híbrido enchufable. Según informó Volkswagen, el vehículo podrá recorrer hasta 160 kilómetros en modo completamente eléctrico bajo el ciclo chino CLTC.



Sin embargo, la cifra más llamativa aparece al combinar el motor eléctrico con el sistema de combustión, ya que el fabricante asegura que el sedán superará los 2.000 kilómetros de autonomía total.

La marca también afirmó que el consumo seguirá siendo reducido incluso cuando la batería esté descargada, con registros cercanos a 2,82 litros por cada 100 kilómetros.

¿Cómo es el diseño del Volkswagen ID. Era 5S?

El nuevo modelo fue desarrollado específicamente para el mercado chino bajo la estrategia “In China, for China”, impulsada por la marca alemana para adaptar sus productos a las nuevas exigencias locales.

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El sedán mide 4,83 metros de largo y cuenta con una distancia entre ejes de 2,76 metros, dimensiones que lo ubican cerca de modelos como el antiguo Passat o el desaparecido Arteon.

En el exterior aparecen varios elementos orientados a mejorar aerodinámica y eficiencia:



Firma lumínica delgada en la parte frontal y trasera.

Manijas semienrasadas.

Llantas multirradio de 19 pulgadas.

Diseño inspirado en otros modelos de la línea Era.

Volkswagen aseguró que el vehículo fue desarrollado bajo criterios aerodinámicos asociados a eficiencia energética y consumo.

Volskwagen ID.Era 5S Foto: VW

¿Qué se sabe del interior y la tecnología?

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Aunque la marca todavía no mostró oficialmente el habitáculo completo, se espera un diseño similar al utilizado en otros vehículos desarrollados para China.

El modelo incorporaría un tablero minimalista dominado por pantallas digitales de gran tamaño y sistemas avanzados de conectividad. Además, el fabricante confirmó que la segunda fila tendrá mayor espacio para pasajeros y un enfoque más orientado al confort en viajes largos.

La presentación oficial con más detalles técnicos y del interior será realizada en los próximos días. Además, la aparición del ID. Era 5S refleja el nuevo rumbo que está tomando Volkswagen dentro del mercado chino.

Volskwagen ID.Era 5S Foto. VW

Durante años, la compañía defendió una estrategia basada casi exclusivamente en vehículos eléctricos puros. Sin embargo, el crecimiento acelerado de fabricantes chinos y la expansión de tecnologías híbridas obligaron a varios grupos europeos a replantear sus planes.

En los últimos años, marcas como BYD, Xiaomi y Huawei ganaron participación gracias a desarrollos híbridos y eléctricos con mayores autonomías y menores costos.

Frente a ese escenario, Volkswagen confirmó que planea lanzar más de 30 nuevos modelos en China antes de 2027.