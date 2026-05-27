BYD reclama unos $3.700 millones demandando a quienes hablen mal de sus carros y baterías

La industria china de carros eléctricos enfrenta una nueva batalla que ya no solo ocurre en ventas o desarrollo tecnológico, sino también en los tribunales, después de que se conociera un informe basado en expedientes judiciales, fallos públicos y comunicados corporativos que reveló que BYD es actualmente la marca que más dinero ha reclamado en demandas contra blogueros y creadores de contenido acusados de afectar la reputación de sus carros y baterías.

La información fue recopilada y verificada por el medio especializado CarNewsChina, que revisó documentos judiciales, anuncios empresariales y decisiones legales relacionadas con disputas entre fabricantes de carros eléctricos e influenciadores digitales en China.

Según esos datos, BYD acumula reclamaciones por 6,92 millones de yuanes, cifra equivalente a cerca de 3.700 millones de pesos colombianos al cambio actual.

BYD ha logrado irrumpir en el mercado de carros eléctricos en el hemisferio occidental de forma categórica. Foto: AFP

¿Por qué BYD empezó a demandar a blogueros?

De acuerdo con la recopilación realizada por el ya citado medio, la mayoría de los casos impulsados por BYD están relacionados con publicaciones sobre seguridad de baterías, desempeño de sistemas híbridos y supuestos problemas de calidad en vehículos eléctricos.



Las demandas apuntan principalmente a contenidos difundidos en redes sociales y plataformas de video donde, según la empresa, se divulgaron afirmaciones no verificadas o acusaciones falsas.

Varios procesos judiciales abordaron temas vinculados con:



Difamación comercial.

Competencia desleal.

Información técnica presuntamente manipulada.

Publicaciones consideradas engañosas.

Las controversias estuvieron especialmente enfocadas en la Blade Battery, una de las tecnologías más reconocidas de BYD dentro del mercado global de carros eléctricos.

Batería Blade de BYD Foto: BYD

El caso más conocido contra un creador de contenido

Uno de los procesos más mediáticos involucró a la cuenta “Long Ge Jiang Dian Che”, administrada por un creador de contenido dedicado a reparaciones automotrices.

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Según reportó CarNewsChina, el bloguero publicó distintos videos relacionados con baterías Blade y sistemas híbridos de BYD antes de ser demandado por varias marcas de vehículos eléctricos.

El pasado 16 de mayo, el creador publicó un video de disculpas luego de que un tribunal emitiera una decisión en segunda instancia favorable a BYD.

La resolución ordenó una compensación de 2 millones de yuanes y concluyó que algunas afirmaciones difundidas constituían difamación comercial y competencia desleal.

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Ese mismo bloguero también enfrentó procesos impulsados por otras compañías del sector automotor chino.

¿Qué otras marcas han llevado casos similares a tribunales?

Además de BYD, otras empresas de electromovilidad en China también iniciaron acciones legales contra creadores de contenido.

Entre ellas aparecen:



NIO.

XPeng.

Aito.

Según información citada por Sina e ifeng, algunos tribunales ordenaron indemnizaciones económicas, eliminación de contenido y disculpas públicas.

En uno de los casos más conocidos, un creador vinculado a publicaciones sobre NIO fue obligado a publicar disculpas durante 90 días consecutivos en sus redes sociales.

Posteriormente, esa cuenta terminó suspendida permanentemente en varias plataformas digitales chinas.

Xpeng G7 EREV Foto: Xpeng

¿Qué originó las disputas sobre baterías eléctricas?

Las controversias crecieron durante los últimos meses debido a debates técnicos sobre baterías, pruebas de resistencia y sistemas de carga rápida en vehículos eléctricos.

Uno de los episodios más comentados fue la publicación de un video donde aparecía el desmontaje de una Blade Battery de BYD después de pruebas de congelamiento extremo.

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Según explicó CarNewsChina, el análisis generó fuertes discusiones online sobre la metodología utilizada y las conclusiones divulgadas posteriormente en redes sociales.

El medio también indicó que circularon acusaciones no verificadas sobre posibles vínculos entre algunos creadores de contenido y empresas rivales del sector de baterías, aunque esas versiones no fueron confirmadas judicialmente.

Las demandas aparecen en medio de una etapa de fuerte competencia entre fabricantes chinos de carros eléctricos.

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La industria enfrenta actualmente una guerra de precios, presión por innovación tecnológica y una creciente disputa por reputación e influencia digital.