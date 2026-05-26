La marca de carros eléctricos que pierde 20 millones de pesos por cada carro que vende

La división de carros eléctricos de Xiaomi atraviesa uno de los momentos de mayor crecimiento comercial desde su entrada al mercado automotor, pero también uno de los más costosos. La compañía reveló en sus resultados financieros del primer trimestre de 2026 que perdió 5.600 dólares o cerca de 20 millones de pesos por cada carro eléctrico entregado durante ese periodo.

Según el medio especializado Car News China, el segmento de vehículos eléctricos inteligentes e innovación en inteligencia artificial registró ingresos por 19.900 millones de yuanes, equivalentes a unos 2.900 millones de dólares. Sin embargo, también reportó pérdidas operativas por 3.100 millones de yuanes, alrededor de 457 millones de dólares.

El balance financiero muestra que la marca entregó 80.856 vehículos entre enero y marzo de 2026. Con esos datos, la pérdida promedio por unidad vendida fue cercana a 5.600 dólares por carro, cifra que supera ampliamente la registrada un año antes, cuando el fabricante reportaba pérdidas cercanas a 900 dólares por vehículo.

Xiaomi ha tenido buenos resultados desde su incursión al mundo automotriz Foto: AFP

¿Por qué Xiaomi pierde dinero con cada carro eléctrico?

La compañía explicó que varios factores afectaron la rentabilidad de su división automotriz durante el primer trimestre del año. Entre ellos aparecen:



Subsidios tributarios aplicados a compradores.

Menor participación de versiones de mayor margen de ganancia.

Incremento en los costos de componentes clave.

Ajustes en producción y expansión comercial.

El margen bruto del negocio de carros eléctricos cayó de 23,2 % a 20,1 % frente al mismo periodo del año anterior, según detalló la empresa en su reporte financiero.



A pesar de ello, Xiaomi mantuvo un fuerte ritmo de ventas gracias al desempeño de sus nuevos modelos eléctricos. La compañía aseguró que el crecimiento del negocio se apoyó especialmente en la familia YU7, que compensó la reducción de entregas de la primera generación del SU7.

Xiaomi también está en la carrera por la electrificación en el mundo automotriz. Foto: Xiaomi Press

¿Cuántos carros eléctricos ha vendido Xiaomi?

Durante el primer trimestre de 2026, Xiaomi entregó 80.856 vehículos eléctricos, lo que representó un aumento de 6,6 % frente al mismo periodo del año pasado.

La empresa señaló que los ingresos específicos provenientes de automóviles eléctricos alcanzaron 19.000 millones de yuanes, con un precio promedio de venta cercano a 235.000 yuanes por vehículo, equivalentes a unos 34.600 dólares.

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Uno de los modelos que más ha impulsado las cifras de la compañía es el YU7, que ya acumula 232.000 unidades entregadas en apenas 10 meses desde su debut comercial.

Además, la nueva generación del SU7, presentada oficialmente en marzo, ya superó los 80.000 pedidos confirmados hasta comienzos de mayo, de acuerdo con la propia compañía.

Xiaomi SU7 Foto: Xiaomi Press

¿Qué modelos eléctricos está impulsando Xiaomi?

La estrategia actual de Xiaomi se concentra en ampliar rápidamente su portafolio y aumentar su presencia en ciudades chinas.

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Entre los modelos destacados aparecen:



Xiaomi SU7

Xiaomi YU7

Xiaomi YU7 GT

El YU7 GT, lanzado el pasado 21 de mayo, tiene un precio inicial de unos 210 millones de pesos al cambio, mientras que la versión estándar del YU7 parte desde $125 millones.

En paralelo, la marca continúa expandiendo su red comercial. Al cierre de marzo, Xiaomi contaba con 490 tiendas de ventas distribuidas en 143 ciudades de China continental.

Aunque el negocio todavía genera pérdidas operativas, Xiaomi sigue ganando terreno dentro del mercado chino de vehículos eléctricos, uno de los más competitivos del mundo y dominado por fabricantes como BYD.

Las cifras más recientes también muestran un crecimiento acelerado en ventas mensuales. Solo en abril, la compañía comercializó 36.702 vehículos eléctricos, un incremento de 28,4 % frente al mismo mes del año pasado y de 71,2 % comparado con marzo de 2026.