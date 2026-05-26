Debuta carro eléctrico con casi 400 km de autonomía, que desafía a BYD, Renault y más

El mercado de carros eléctricos en Colombia sigue sumando nuevos competidores, después de que MG presentó oficialmente el nuevo MG4 EV Urban, un modelo con el que la marca busca ganar terreno frente a fabricantes que vienen creciendo con fuerza en el país, como BYD, Renault, GAC y más marcas .

El lanzamiento llega en un momento de expansión para la movilidad eléctrica en Colombia, donde las ventas de este tipo de vehículos vienen registrando cifras récord. Según datos de ANDI y Fenalco, entre enero y abril de 2026 se matricularon más de 14.500 carros eléctricos en el país, con un crecimiento superior al 200 % frente al mismo periodo del año anterior.

¿Qué autonomía tiene el nuevo MG4 EV Urban?

Uno de los puntos principales del nuevo modelo es su autonomía. Según informó MG Colombia, el MG4 EV Urban puede alcanzar hasta 382 kilómetros bajo el ciclo NEDC.

El vehículo utiliza una batería LFP (fosfato de hierro y litio) de 42,8 kWh, tecnología que hoy es utilizada por varios fabricantes de carros eléctricos debido a su durabilidad y estabilidad térmica.



La marca explicó que el modelo incorpora además sistemas de recuperación de energía mediante frenado regenerativo, con distintos niveles configurables por el conductor.

MG4 EV Urban Foto: MG

¿Cómo es el MG4 EV Urban?

El MG4 EV Urban llega equipado con un motor eléctrico de 161 caballos de potencia y 250 Nm de torque.

Según la compañía, puede acelerar de 0 a 100 km/h en 8,7 segundos y alcanzar velocidades de hasta 160 km/h.

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El vehículo incorpora cinco modos de manejo:



Eco

Normal

Sport

Nieve

Personalizado

También suma tecnologías como el sistema “One Pedal”, que permite acelerar y desacelerar utilizando principalmente el pedal del acelerador.

MG4 EV Urban Foto: MG

¿Qué trae el MG4 EV Urban en seguridad y tecnología?

El modelo obtuvo cinco estrellas en las pruebas Euro NCAP y llega con varias asistencias electrónicas y elementos de seguridad de serie.

Entre los principales elementos incluidos aparecen:



Seis airbags.

Control electrónico de estabilidad.

Sensores traseros de parqueo.

Control crucero.

Sistema Auto Hold.

En el interior, el modelo incorpora una pantalla multimedia de 12,8 pulgadas, panel digital de 7 pulgadas, conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, además de puertos USB y volante multifuncional.

MG4 EV Urban Foto: MG

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La distancia entre ejes de 2,75 metros también permite ampliar el espacio interior y la capacidad de carga, con un baúl de 382 litros que puede crecer hasta 1.266 litros con los asientos abatidos.

La marca también confirmó garantía de fábrica de seis años o 120.000 kilómetros, además de cobertura para la batería de ocho años o 160.000 kilómetros.

La compañía actualmente ocupa el sexto lugar entre las marcas de vehículos eléctricos más vendidas del país, con 405 unidades matriculadas en 2026 y un crecimiento del 301 % frente al año anterior.