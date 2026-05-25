Renault ensamblará un nuevo carro en Colombia: Sofasa será hub exportador en Latam

Renault anunció una nueva apuesta industrial por Colombia con el ensamblaje de un nuevo carro de “nuevas tecnologías” en la planta de Renault-Sofasa, en Envigado, que hace parte de la estrategia de la automotriz francesa para convertir su operación colombiana en un hub exportador para América Latina y fortalecer la producción de vehículos electrificados en la región.

La decisión fue comunicada por la casa matriz de la marca en Francia, que destacó el papel que ha tomado la planta colombiana dentro de la red global de producción de Renault.

¿Qué pasará con Sofasa en Colombia?

Renault dio a conocer que la planta de Envigado será protagonista de un nuevo proyecto industrial relacionado con vehículos de nuevas tecnologías, aunque por ahora no reveló cuál será el modelo que se ensamblará en Colombia.

La compañía explicó que la intención de inversión está ligada a su plan estratégico “futuREady”, con el que busca ampliar la presencia de vehículos electrificados y fortalecer operaciones en mercados estratégicos de América Latina hasta 2030.



Dentro de ese objetivo, Renault-Sofasa tendrá un rol clave como plataforma exportadora para la región.

¿Por qué Renault eligió a Colombia para este nuevo proyecto?

La compañía francesa aseguró que varios factores influyeron en la decisión de avanzar con una nueva inversión industrial en el país.

Entre ellos mencionó:



La capacidad operativa de la planta de Envigado

La estabilidad laboral alcanzada recientemente

El fortalecimiento del marco regulatorio automotor en Colombia

La experiencia acumulada en producción y exportación

Renault destacó además el reciente pacto colectivo firmado con los trabajadores de la planta, al señalar que este acuerdo brinda condiciones de estabilidad y relaciones de largo plazo para la operación.

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La marca también resaltó herramientas regulatorias impulsadas en Colombia, como el CERT y el IAMAS, mecanismos enfocados en mejorar la competitividad del sector automotor y atraer inversión extranjera.

¿Qué tan importante es la planta de Renault en Envigado?

La operación de Renault-Sofasa cumplirá 57 años en 2026 y es una de las plantas automotrices más tradicionales del país.

Según cifras entregadas por la compañía, allí se han ensamblado más de 1,7 millones de vehículos desde el inicio de operaciones.

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En los últimos años, Renault ha venido modernizando procesos industriales, ampliando capacidad exportadora e incorporando nuevas tecnologías en producción.

Uno de los proyectos más recientes fue la industrialización del Renault Kwid en Colombia, iniciativa para la que Renault Group destinó cerca de 100 millones de dólares entre 2023 y 2025.

La producción del modelo comenzó oficialmente en abril de 2025 y, según la empresa, permitió fortalecer capacidades industriales, proveedores y empleo formal.

La automotriz señaló que Colombia tendrá un papel estratégico dentro de su operación regional, especialmente en el desarrollo y expansión de vehículos electrificados.

El objetivo de convertir a Envigado en un hub exportador para América Latina aparece como uno de los pilares del plan industrial de Renault para los próximos años.

La marca indicó que la continuidad de las inversiones responde a los resultados operativos alcanzados por Renault-Sofasa y a la capacidad de ejecución desarrollada por la planta y sus proveedores locales.