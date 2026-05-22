Adiós a Tesla: no está dentro de las tres mejores marcas de carros eléctricos, según estudio

Durante años, Tesla fue considerada la principal referencia mundial en innovación para carros eléctricos. Sin embargo, un nuevo análisis internacional sobre electromovilidad mostró que el panorama cambió y que la compañía estadounidense ya no aparece entre las tres marcas más avanzadas del sector.

El dato aparece en el informe CAM Electromobility Report 2026, elaborado por el Center of Automotive Management (CAM), organismo que estudió cientos de desarrollos tecnológicos presentados por fabricantes automotrices entre 2020 y 2025.

La evaluación analizó 874 innovaciones introducidas por 35 grupos automotores de distintos países y concluyó que los fabricantes chinos y europeos aumentaron significativamente su capacidad tecnológica en movilidad eléctrica.

¿Qué lugar ocupa Tesla en el nuevo ranking?

El estudio ubicó a Tesla en el sexto puesto global dentro de la clasificación de innovación.



La caída llamó la atención debido a que la empresa había liderado ampliamente este tipo de rankings durante los últimos años.

De acuerdo con el CAM, varias compañías lograron superar a Tesla gracias a desarrollos más recientes relacionados con autonomía, velocidad de carga, baterías y ecosistemas eléctricos.

El reporte sostiene que el fabricante estadounidense mostró menos avances relevantes en comparación con competidores que aceleraron sus inversiones tecnológicas.

Publicidad

¿Qué marca quedó como líder mundial en carros eléctricos?

La mayor sorpresa del estudio fue el ascenso de Geely, conglomerado chino dueño de marcas como Volvo, Polestar y Lynk & Co.

La empresa terminó en el primer lugar del ranking con 209 puntos de innovación, superando al Volkswagen Group y a BYD.

Publicidad

Según el análisis, Geely logró destacarse por avances en sistemas de carga ultrarrápida y nuevas plataformas eléctricas desarrolladas en distintos modelos del grupo.

Entre los vehículos mencionados aparece el Zeekr Mix, capaz de recuperar gran parte de la batería en pocos minutos gracias a tecnologías de carga de 450 kW.

¿Qué tecnologías están impulsando la competencia?

El informe señala que la carrera tecnológica entre fabricantes ya no depende únicamente de lanzar más carros eléctricos al mercado.

Ahora también pesan elementos como:



Tiempos de recarga.

Eficiencia energética.

Capacidad de las baterías.

Gestión inteligente del ecosistema eléctrico.

Autonomía real de conducción.

Dentro de los modelos destacados aparece el Lotus Emeya, perteneciente al grupo Geely, por sus capacidades de carga rápida.

En el caso de BYD, el estudio destacó sistemas de carga de hasta 1.000 kW y nuevas generaciones de baterías Blade Battery 2.0 incorporadas en vehículos como el BYD Han L.

¿Cómo avanzaron las marcas europeas?

El reporte también mostró un crecimiento importante de fabricantes europeos en innovación eléctrica.

Publicidad

BMW fue una de las compañías que más posiciones escaló gracias al desarrollo de la plataforma Neue Klasse y modelos como el BMW iX3.

Por otro lado, Mercedes-Benz logró mantenerse dentro de los grupos más competitivos gracias al nuevo CLA eléctrico.

Mientras tanto, Renault fue reconocida por incorporar tecnologías V2G en algunos de sus nuevos vehículos eléctricos urbanos.

Publicidad

El estudio asegura que Alemania prácticamente igualó a China en participación dentro de la innovación global del sector eléctrico, reduciendo una diferencia tecnológica que hace pocos años era mucho más amplia.

Aunque quedó fuera del podio de innovación, Tesla continúa siendo uno de los mayores vendedores de carros eléctricos en el mundo.

El informe indicó que la compañía recuperó el primer lugar global en entregas durante el primer trimestre de 2026 con cerca de 360.000 unidades comercializadas.