Revivirán emblemático carro que competía hace años con el Renault 4, VW Escarabajo y Fiat 500

El histórico Citroën 2CV, uno de los carros más reconocidos de la industria automotriz europea del siglo XX, volverá al mercado en una nueva versión eléctrica, confirmó Xavier Chardon, CEO de la marca, durante la presentación del nuevo plan de inversiones del grupo Stellantis.

El anuncio marca el regreso de un modelo que durante décadas fue considerado uno de los principales rivales de vehículos populares como el Renault 4, el Volkswagen Beetle y el Fiat 500.

Según explicó el directivo, la nueva generación del “dos caballos” será completamente eléctrica y tendrá un enfoque de bajo costo para ampliar el acceso a la movilidad.

¿Cómo será el nuevo Citroën 2CV eléctrico?

Aunque la marca todavía no reveló imágenes oficiales ni detalles completos del diseño, Citroën confirmó que el vehículo será presentado durante el próximo Salón del Automóvil de París, programado entre el 12 y el 18 de octubre.



De acuerdo con Xavier Chardon, el nuevo modelo mantendrá la filosofía original del vehículo lanzado en 1948, pero adaptado a las exigencias actuales de electrificación.

El ejecutivo aseguró que el futuro 2CV será:



100 % eléctrico.

Fabricado en Europa.

Comercializado por menos de 15.000 euros.

La compañía indicó que el proyecto hace parte de una nueva estrategia de vehículos eléctricos asequibles impulsada por Stellantis, enfocada en desarrollar pequeños automóviles urbanos bajo distintas marcas del conglomerado.

¿Por qué el Citroën 2CV fue un carro tan importante?

El Citroën 2CV apareció oficialmente ante el público el 7 de octubre de 1948 durante el Salón del Automóvil de París y rápidamente se convirtió en un símbolo de movilidad accesible en Europa.

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Su propuesta apuntaba a ofrecer un carro sencillo, económico y funcional para millones de personas en la posguerra.

Durante sus primeros años, el vehículo solo estuvo disponible en color gris y alcanzó niveles de demanda tan altos que los compradores llegaron a enfrentar largas listas de espera durante la década de 1950.

Con el paso de los años, el modelo fue evolucionando en potencia, equipamiento y apariencia, aunque siempre conservó la silueta característica que lo hizo reconocible en carreteras de distintos países.

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¿Qué versiones famosas tuvo el histórico “dos caballos”?

En las décadas de 1970 y 1980, Citroën lanzó múltiples ediciones especiales del 2CV que ayudaron a mantener vigente el modelo.

Entre las más conocidas aparecen:



Charleston.

Dolly.

Esta última ganó notoriedad tras aparecer en una película de James Bond estrenada en 1981.

El vehículo también se consolidó como uno de los carros populares más emblemáticos de Europa gracias a su bajo costo de mantenimiento y mecánica sencilla.

¿Por qué dejó de fabricarse el Citroën 2CV?

La producción del Citroën 2CV terminó oficialmente el 27 de julio de 1990, cuando la última unidad salió de la planta de Mangualde, en Portugal.

Según la información entregada por Citroën, el final del modelo estuvo relacionado con la entrada en vigor de normas antipolución más estrictas en Europa.

En total, el vehículo permaneció en producción durante 42 años y se convirtió en uno de los modelos más representativos de la historia de la marca francesa.

Ahora, más de tres décadas después del fin de su fabricación, Citroën confirmó que el nombre 2CV regresará convertido en un carro eléctrico dentro de la nueva ofensiva de autos compactos y asequibles del grupo Stellantis.