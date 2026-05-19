Stellantis fabricará carros Jeep y Peugeot en China a partir del 2027

Stellantis confirmó un nuevo acuerdo con el fabricante chino Dongfeng para producir carros de las marcas Peugeot y Jeep en China desde 2027, en medio de la estrategia del grupo automotor para fortalecer su presencia internacional y ampliar su oferta de modelos electrificados en distintos mercados.

La producción se realizará en la planta de Wuhan, operada por la empresa conjunta DPCA (Dongfeng Peugeot Citroën Automobile), una alianza que ambas compañías mantienen desde hace más de tres décadas. El anuncio fue realizado por Stellantis a través de un comunicado oficial, en el que detalló que el proyecto incluirá modelos destinados tanto al mercado chino como a exportaciones globales.

El acuerdo llega en un momento en el que varios fabricantes europeos están reforzando sus vínculos con la industria automotriz china, especialmente en áreas relacionadas con vehículos eléctricos, plataformas inteligentes y reducción de costos de producción.

¿Qué carros fabricará Stellantis en China?

Según explicó el grupo automotor, el plan contempla inicialmente la fabricación de dos nuevos vehículos Peugeot inspirados en el diseño de los prototipos que la marca francesa presentó durante el Salón del Automóvil de Pekín de este año.

Estos modelos serán desarrollados para China, aunque también formarán parte del plan internacional de crecimiento de Peugeot en otros mercados.

En paralelo, Stellantis confirmó que la misma planta de Wuhan ensamblará dos vehículos todoterreno de Jeep, enfocados en exportación global. La compañía no reveló todavía cuáles serán exactamente esos modelos ni sus especificaciones técnicas.

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La iniciativa forma parte de una inversión superior a 8.000 millones de yuanes, equivalentes a cerca de 1.000 millones de euros o más de 4,5 billones de pesos colombianos al cambio actual. De ese total, Stellantis aportará aproximadamente 130 millones de euros.

¿Por qué Stellantis vuelve a apostar por China?

El acuerdo aparece en un contexto de transformación para la industria automotriz mundial, donde China se ha convertido en uno de los principales centros de desarrollo y producción de tecnologías eléctricas.

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Antonio Filosa, consejero delegado de Stellantis, señaló que la alianza busca combinar capacidades industriales y tecnológicas para lanzar nuevos vehículos con sistemas eléctricos avanzados.

“El compromiso estratégico entre los dos grupos busca aprovechar mejor las bazas de cada uno para lanzar nuevos vehículos que integran tecnologías eléctricas punteras”, indicó Filosa en el comunicado divulgado por la compañía.

Por su parte, Yang Qing, presidente de Dongfeng, afirmó que el proyecto permitirá impulsar una nueva etapa para la operación conjunta en Wuhan y aprovechar tanto la capacidad industrial china como la presencia global de Stellantis.

El anuncio de Stellantis se conoce pocos días después de que BYD revelara conversaciones con varios fabricantes europeos para utilizar plantas de producción en Europa.

Entre esos grupos apareció precisamente Stellantis, que actualmente también mantiene acuerdos con la empresa china Leapmotor. Esa alianza contempla la producción de vehículos eléctricos en plantas españolas ubicadas en Zaragoza y Madrid.

La estrategia muestra cómo los fabricantes tradicionales están fortaleciendo relaciones con compañías chinas en medio de la aceleración global de la movilidad eléctrica y la competencia internacional por tecnologías de baterías, plataformas inteligentes y costos de fabricación.

La planta DPCA de Wuhan será el eje central de esta nueva etapa industrial entre Stellantis y Dongfeng. La fábrica ya opera como uno de los principales centros automotores de la alianza en China y ahora asumirá la producción de nuevos modelos con orientación internacional.

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Aunque Stellantis no entregó detalles sobre volúmenes de producción ni mercados específicos, sí confirmó que la fabricación arrancará oficialmente en 2027 y estará enfocada en vehículos con tecnologías eléctricas y plataformas modernas.