Los chinos enloquecieron con este carro eléctrico por $33 millones y autonomía de 403 km

El mercado chino de autos eléctricos volvió a mostrar señales de la fuerte competencia que existe entre fabricantes locales con la llegada del SAIC-GM-Wuling Binguo Pro, un carro eléctrico compacto que superó los 30.000 pedidos en menos de un mes y que empezó a entregarse incluso antes de su lanzamiento oficial.

Según informó la compañía, el modelo abrió preventas el pasado 14 de abril y ya suma más de 10.000 unidades entregadas antes de su presentación definitiva, programada para el 22 de mayo en China.

El vehículo busca posicionarse en uno de los segmentos de mayor crecimiento en el país asiático: el de eléctricos urbanos de bajo costo, donde también participan marcas como BYD, GWM y más marcas locales.

¿Cómo es el nuevo Wuling Binguo Pro?

El nuevo modelo hace parte de la familia Binguo, aunque llega con mejoras frente a las versiones tradicionales. Su diseño mantiene líneas retro, combinadas con elementos tecnológicos y dimensiones compactas para ciudad.



El carro mide poco más de cuatro metros de largo y fue desarrollado para competir en el segmento B, una categoría donde en Colombia tendría rivales como el Renault Kwid E-Tech.

Entre sus principales características aparecen:



Longitud de 4,05 metros.

Espacio para cinco pasajeros.

Pantalla multimedia de 12,8 pulgadas.

Sistema operativo Ling OS.

Compatibilidad con comandos de voz e inteligencia artificial.

La marca también incorporó conectividad remota y funciones digitales enfocadas en usuarios jóvenes, uno de los públicos más importantes para los fabricantes chinos de eléctricos.

¿Qué autonomía tiene este carro eléctrico?

Uno de los puntos que más llamó la atención del mercado fue la autonomía anunciada por la marca.

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Las versiones más equipadas incorporan una batería de 37,9 kWh desarrollada por Gotion, empresa respaldada por Volkswagen.

Con ese paquete, el Binguo Pro puede recorrer hasta 403 kilómetros bajo el ciclo chino CLTC.

Las variantes de entrada utilizan una batería más pequeña de 31,9 kWh y ofrecen hasta 330 kilómetros de autonomía.



¿Cuánto cuesta el Wuling Binguo Pro?

El precio también se convirtió en uno de los factores clave detrás del fuerte número de reservas. En China, el modelo arrancó preventas desde 58.800 yuanes, una cifra equivalente a unos 7.400 euros o cerca de 33 millones de pesos colombianos al cambio actual.

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Las versiones más costosas llegan hasta 72.800 yuanes.

Con ese rango, el vehículo entra directamente a competir con eléctricos compactos y SUV urbanos que han ganado participación en distintos mercados internacionales.

¿Qué tecnología incorpora el nuevo eléctrico chino?

Además del precio y la autonomía, el fabricante destacó mejoras en carga rápida y refrigeración de batería.

Las versiones superiores incluyen sistema de refrigeración líquida y carga rápida 3C, permitiendo pasar del 30 % al 80 % en aproximadamente 15 minutos.

En las versiones estándar, el mismo proceso tarda cerca de 35 minutos.

El modelo también equipa:



Motor eléctrico delantero de 87 caballos.

Velocidad máxima de 130 km/h.

Carga AC de hasta 6,6 kW.

Sistemas de conectividad remota.

El crecimiento de ventas refleja la presión que existe actualmente en el mercado chino de vehículos eléctricos, donde las marcas compiten agresivamente en precio, autonomía y tecnología.

Wuling ya comenzó la expansión internacional del modelo en países como Indonesia y Malasia, donde el carro se comercializa bajo el nombre Bingo.

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El fabricante busca fortalecer su presencia frente al avance de compañías como BYD, que domina gran parte del mercado eléctrico chino y mundial.