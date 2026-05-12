Carros eléctricos Tesla, Kia y más tendrían beneficio envidiable: ponen a temblar a los de gasolina

La reciente crisis energética provocada por el bloqueo del estrecho de Ormuz volvió a encender las alertas sobre la dependencia mundial del petróleo y abrió un nuevo escenario para los carros eléctricos, según la la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

La AIE considera que este episodio podría acelerar aún más la transición hacia carros impulsados por baterías, favoreciendo a fabricantes como Kia, Tesla, Chery, BYD, y decenas de otras compañías que ya son líderes en la movilidad eléctrica.

El pronunciamiento fue realizado por Fatih Birol durante la presentación de un informe energético en Viena, Austria, y según explicó el directivo, el impacto generado por el conflicto relacionado con Irán y el cierre del estrecho de Ormuz podría transformar de forma permanente el mercado energético internacional.

Las ventas de carros eléctricos siguen en aumento Foto: AFP

¿Por qué los carros eléctricos tendrían una ventaja?

Fatih Birol aseguró que todavía es temprano para medir todas las consecuencias de largo plazo, aunque anticipó que los carros eléctricos podrían recibir un impulso importante en distintos mercados.



El director de la AIE señaló que la crisis expuso nuevamente la vulnerabilidad de las cadenas de suministro de petróleo y gas, especialmente en regiones dependientes de importaciones provenientes de zonas con tensiones geopolíticas.

“El daño ya está hecho”, afirmó el funcionario al advertir que el mercado petrolero enfrentaría años de volatilidad.

La situación ocurre después del bloqueo de Ormuz, corredor por donde normalmente circula cerca del 20 % del petróleo comercializado en el mundo.

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Según cálculos de la Agencia Internacional de la Energía, la afectación en la oferta global de crudo alcanzaría unos 14 millones de barriles diarios, equivalente a cerca del 13,5 % del consumo mundial proyectado para este año.

La gasolina también ha subido durante varios meses en Colombia Foto: Unsplash

¿Qué beneficio tendrían los carros eléctricos frente a los de gasolina?

La expectativa planteada por la AIE apunta a que varios países comiencen a fortalecer estrategias para reducir la dependencia de combustibles fósiles importados.

En ese contexto, los vehículos eléctricos podrían ganar terreno frente a los carros de gasolina debido a factores como:



Menor dependencia directa del petróleo.

Reducción en costos asociados al combustible.

Impulso gubernamental a tecnologías energéticas alternativas.

Mayor interés por movilidad con menor exposición a crisis energéticas internacionales.

Birol comparó el escenario actual con la crisis petrolera de 1973, que obligó a la industria automotriz a desarrollar vehículos más eficientes en consumo de combustible.

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Ahora, según explicó, podría producirse una aceleración similar, pero enfocada en electrificación y eficiencia energética.

Los carros eléctricos tienen ventajas tributarias sobre los de combustión Foto: Enel

¿Cómo avanzan las ventas de carros eléctricos en el mundo?

La transición hacia vehículos eléctricos ya muestra crecimiento en varios mercados internacionales.

Datos recientes de la Benchmark Mineral Intelligence indican que las ventas globales de carros eléctricos superaron las 20 millones de unidades durante 2025, impulsadas principalmente por China, Europa y Estados Unidos.

Fabricantes como Tesla y BYD continúan liderando buena parte del mercado mundial, mientras compañías tradicionales como Kia, Hyundai, BMW y Mercedes-Benz han ampliado rápidamente sus portafolios eléctricos.

China sigue siendo el mayor mercado de este tipo de vehículos y concentra una parte importante de la producción mundial de baterías.



¿Qué está pasando con los carros eléctricos en Colombia?

El crecimiento de los carros eléctricos también se está acelerando en Colombia después de que entre enero y abril de 2026 se matricularon 14.541 carros eléctricos en el país, lo que representó un aumento histórico del 207 % frente al mismo periodo del año pasado.

El avance del segmento ha estado impulsado principalmente por la expansión de fabricantes como Tesla y BYD, que han ganado participación en el mercado colombiano durante los últimos meses.

Uno de los hitos más relevantes ocurrió en abril, cuando se registraron 5.192 vehículos eléctricos, cifra que representó un crecimiento del 304 % comparado con abril de 2025. Durante ese mes, casi dos de cada diez carros vendidos en Colombia fueron eléctricos.

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El liderazgo de Tesla también marcó un cambio importante dentro del mercado nacional. El Tesla Model Y se convirtió por primera vez en el vehículo más vendido del país, superando modelos tradicionales de combustión.

Tesla Model Y triunfa en Colombia Foto: Tesla

Además de Tesla, otros fabricantes han ganado terreno en el segmento electrificado colombiano. Entre ellos aparece Chery, mientras BYD ha fortalecido su presencia con modelos como el BYD Yuan Up.

Aunque el organismo proyecta cambios de largo plazo en movilidad y energía, Fatih Birol alertó sobre posibles impactos inmediatos derivados de la crisis actual.

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Entre ellos mencionó riesgos de inestabilidad en el suministro de combustibles, especialmente queroseno para aviación durante la temporada alta de vacaciones en Europa.