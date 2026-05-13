El nuevo problema del que no se salvan los carros eléctricos en Colombia y no es la red de carga

Mientras las ventas de carros eléctricos siguen creciendo en Colombia, el sector asegurador y de reparación enfrenta nuevos desafíos relacionados con este tipo de tecnologías. El problema ya no gira únicamente alrededor de los puntos de carga o la autonomía, sino de los costos y dificultades que aparecen después de un accidente.

Según explicó Cesvi Colombia, uno de los mayores retos actuales está en la atención posventa y aseguramiento de los carros eléctricos, especialmente por el alto valor de componentes como las baterías y la limitada infraestructura técnica especializada.

Y es que cabe recordar que entre enero y abril de 2026 se matricularon 14.541 carros eléctricos en Colombia, cifra que representó un aumento del 207 % frente al mismo periodo del año anterior.

Las ventas de carros eléctricos siguen en aumento Foto: AFP

¿Por qué asegurar carros eléctricos es más complejo?

Cesvi Colombia explicó que el segmento todavía es relativamente nuevo y no cuenta con una base histórica suficientemente amplia sobre frecuencia y severidad de accidentes.



Eso hace más difícil calcular pólizas competitivas para los usuarios y sostenibles para las aseguradoras.

A diferencia de los vehículos de combustión, la cadena de reparación y repuestos de los eléctricos todavía se encuentra en proceso de consolidación en Colombia.

En muchos casos, piezas afectadas tras un siniestro no pueden repararse y deben reemplazarse completamente.



¿Qué problemas aparecen después de un accidente?

Uno de los factores que más impacta los costos de reparación es la necesidad de importar componentes específicos bajo pedido.

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Según Cesvi Colombia, varios elementos como módulos de batería, motores eléctricos o sistemas electrónicos de potencia no están disponibles de manera inmediata en el mercado nacional.

Eso genera:



Mayores tiempos de espera.

Incremento en costos de reparación.

Retrasos en indemnizaciones.

Dificultades para las aseguradoras y usuarios.

A esto se suma la escasez de talleres especializados y personal certificado para trabajar con sistemas de alto voltaje.

La entidad también advirtió sobre los procedimientos de remolque. Un manejo incorrecto del vehículo después de un accidente podría provocar daños graves en el sistema eléctrico.

Hay que tener ciertos cuidados antes de intentar reparar un fallo eléctrico. Foto: Unsplash

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¿Por qué la batería se convirtió en uno de los mayores riesgos?

El principal componente que preocupa al sector es la batería de alto voltaje.

Según Cesvi Colombia, este elemento puede representar entre el 30 % y el 50 % del valor total de un vehículo eléctrico.

Eso significa que cualquier daño importante podría disparar rápidamente el costo de reparación y llevar a una declaratoria de pérdida total.

La entidad explicó que muchas pólizas tradicionales no cubren el desgaste natural o degradación progresiva de la batería, ya que los seguros normalmente responden frente a eventos súbitos e imprevistos como accidentes, incendios o robos.

En varios casos, si el valor de reparación supera entre el 70 % y el 80 % del valor asegurado del carro, el vehículo podría ser declarado como pérdida total.

Cuidar batería de vehículo eléctrico es uno de los aspectos fundamentales para mantenerlo en óptimas condiciones y que sirva como fuente de energía en emergencias. Foto: AFP

¿Qué pasa con los incendios en carros eléctricos?

Aunque Cesvi Colombia aclaró que no son eventos frecuentes, los incendios relacionados con baterías de iones de litio representan otro de los puntos críticos para la industria.

La entidad explicó que las fugas térmicas pueden ser difíciles de controlar y, en numerosos casos, terminan provocando pérdida total del vehículo.

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Además, estos incidentes requieren protocolos especiales de atención y personal capacitado para intervenir sistemas de alto voltaje.



¿Cómo avanza el mercado de carros eléctricos en Colombia?

El crecimiento de los eléctricos en Colombia ha estado impulsado por marcas como Tesla, BYD, Kia y Chery.

Uno de los hitos recientes ocurrió con el Tesla Model Y, que se convirtió en el carro más vendido del mercado colombiano durante marzo y abril de 2026.

Además de los eléctricos puros, las matrículas de híbridos también mantienen crecimiento. En conjunto, los vehículos electrificados alcanzaron 41.818 unidades vendidas en Colombia durante los primeros cuatro meses del año.