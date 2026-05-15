Los 20 carros BYD, Kia y más que más han bajado de precio tras éxito de Tesla, según Fasecolda

La fuerte expansión de Tesla en Colombia y el crecimiento acelerado del mercado de autos eléctricos comenzaron a mover los precios de varios modelos en el país después de conocerse un reporte basado en cifras de Fasecolda, que reveló cuáles son los carros que más han bajado su precio entre 2025 y 2026, con caídas que en algunos casos superan los $80 millones.

El ajuste de precios se da en medio del auge de los eléctricos en Colombia, un segmento que este año ha tenido cifras históricas. Entre enero y abril de 2026 se matricularon 14.541 vehículos eléctricos, lo que representó un crecimiento del 207 % frente al mismo periodo del año pasado. Además, en abril se registraron 5.192 unidades eléctricas vendidas, equivalentes a casi el 20 % del mercado mensual.

En ese mismo contexto, Tesla se convirtió en protagonista del mercado colombiano luego de su llegada oficial en noviembre de 2025. Incluso, el Tesla Model Y logró convertirse en el carro más vendido del país en marzo y abril de este año, superando modelos tradicionales de combustión.

¿Cuáles son los carros que más bajaron de precio en Colombia?

De acuerdo con el reporte basado en cifras de Fasecolda, estos son algunos de los vehículos que más redujeron su precio entre 2025 y 2026:



Porsche Taycan: pasó de $686,9 millones a $600,3 millones (-12,6%)

JAC E J7 Pro: de $86,9 millones a $76,4 millones (-12,1%)

Foton Tunland V9: de $195,2 millones a $172,7 millones (-11,5%)

Porsche Macan eléctrico: de $652 millones a $578 millones (-11,4%)

Honda ZR-V: de $158,4 millones a $140,9 millones (-11%)

Ram 700 Big Horn: de $86.5 millones a $77,1 millones (-10,9%)

BYD Sealion 7: de $207,8 millones a $185,5 millones (-10,7%)

Foton Tunland BJ1037: de $139,1 millones a $125,1 millones (-10,1%) Kia EV5 Light: de $167,4 millones a $151,1 millones (-9,7%)

BYD Tang EV: de $291,6 millones a $265,1 millones (-9,1%)

BYD Yuan Up EV: de $106 millones a $97,2 millones (-8,3%)

Porsche Macan 4S EV: de $510.5 millones a $470,4 millones (-7,9%)

Mazda CX-30 Touring: de $119,7 millones a $111 millones (-7,3%)

Opel Crossland GS: de $133 millones a $123,7 millones (-7%)

Karry Q51: de $83 millones a $77,2 millones (-7%) Kia EV5 Light+: de $184 millones a $170,3 millones (-6,6%)

Mercedes-Benz A250 AMG Line: de $207,9 millones a $195,2 millones (-6,1%)

Ford Maverick Lariat: de $192 millones a $180,5 millones (-6%)

Mazda CX-60 Grand Touring: de $226.9 millones a $214,3 millones (-5,9%)

Porsche Macan 4 EV: de $469,6 millones a $443,6 millones (-5,5%)



¿Por qué podrían estar bajando los precios de los carros eléctricos?

Uno de los factores que podría estar influyendo en la reducción de precios es la llegada de Tesla y otros modelos con la misma agresiva estrategia de precios (Chery E5 y MG S5 EV) a Colombia, que pisaron fuerte en el mercado local con valores competitivos.



Estos vehículos comenzaron a ubicarse en rangos similares o inferiores a los de SUVs y sedanes híbridos o de combustión en segmentos medios y altos, especialmente entre los $150 millones y $300 millones, donde actualmente coinciden varias marcas.

El ajuste de precios también podría responder a estrategias comerciales propias de cada fabricante, en medio de una competencia cada vez más fuerte en el mercado de vehículos electrificados, donde marcas tradicionales, fabricantes chinos y Tesla buscan ganar participación.

El contexto coincide además con un crecimiento acelerado de las ventas de eléctricos en Colombia. Según cifras de Fenalco y la Andi conocidas este año, los vehículos eléctricos crecieron 267% en marzo frente al mismo mes de 2025.

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En ese mismo periodo, Tesla logró convertirse en la tercera marca más vendida del país gracias a la entrega masiva de pedidos acumulados desde su llegada al mercado colombiano.

Además, el Tesla Model Y alcanzó un hecho inédito al convertirse en el carro más vendido del mercado colombiano durante algunos meses de 2026, siendo el primer vehículo eléctrico en ocupar esa posición en el país.