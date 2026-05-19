Ford tampoco se quiere dejar de los carros chinos y lanzará 7 nuevos vehículos

Ford confirmó que lanzará siete nuevos autos en los próximos años, incluyendo SUV, crossovers y vehículos eléctricos desarrollados específicamente para el mercado europeo.

El anuncio fue realizado durante un encuentro con concesionarios y socios de la marca en Salzburgo, Austria, donde la compañía también detalló cambios en su división de vehículos comerciales y en sus servicios digitales. Según explicó Ford, el plan se ejecutará entre 2026 y 2029 y combinará modelos eléctricos, híbridos enchufables y vehículos con diferentes tipos de motorización.

La ofensiva llega en medio del crecimiento de fabricantes chinos en Europa, especialmente en segmentos eléctricos e híbridos, un terreno donde varias marcas asiáticas han ganado participación durante los últimos años.

¿Qué carros nuevos lanzará Ford en Europa?

Dentro de los anuncios hechos por la compañía aparece una nueva generación de modelos inspirados en la tradición deportiva y de rally de Ford. La marca indicó que serán cinco vehículos de pasajeros completamente nuevos, fabricados en Europa.

Entre los proyectos confirmados aparecen:



Un nuevo integrante de la familia Bronco orientado al mercado europeo.

orientado al mercado europeo. Un SUV compacto multienergía que será producido en Valencia desde 2028.

multienergía que será producido en Valencia desde 2028. Un carro eléctrico compacto del segmento B.

Un SUV eléctrico urbano de tamaño pequeño .

. Dos nuevos crossovers multienergía previstos para 2029.

Ford señaló que estos modelos harán parte de una plataforma global denominada “Ready-Set-Ford”, enfocada en tres conceptos: trabajo, desempeño y aventura.

La marca también confirmó que continuará impulsando vehículos con tecnologías de transición, incluyendo híbridos enchufables y eléctricos de autonomía extendida, en medio del debate regulatorio europeo sobre la electrificación total.

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Ford Pro también tendrá nuevos vehículos

Además de los carros de pasajeros, Ford anunció dos modelos para su división comercial Ford Pro, que actualmente lidera el mercado europeo de vehículos utilitarios, según datos entregados por la propia compañía.

Uno de ellos será la Ranger Super Duty, una versión enfocada en trabajos pesados y aplicaciones industriales. El vehículo contará con capacidad de remolque de hasta 4,5 toneladas y una carga útil cercana a las dos toneladas.

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El segundo modelo será la Transit City, una van eléctrica diseñada para operaciones urbanas y flotas empresariales. Ford indicó que llegará a concesionarios europeos a finales de 2026 y estará disponible en varias configuraciones.

¿Por qué Ford está reforzando su estrategia en Europa?

El fabricante explicó que parte de su nueva estrategia apunta al crecimiento de servicios digitales y conectividad para empresas. La compañía aseguró que más de 1,2 millones de clientes en Europa ya utilizan sistemas conectados de Ford Pro, capaces de monitorear en tiempo real el estado de los vehículos.

Según Ford, estas plataformas permiten detectar fallas antes de que ocurran daños mayores y reducir tiempos de reparación. La empresa afirmó que sus pruebas iniciales muestran disminuciones de hasta el 50% en tiempos de taller.

Durante la presentación, la compañía también reiteró su posición frente a las políticas de cero emisiones en Europa. Ford señaló que apoya la movilidad eléctrica, aunque pidió que las regulaciones se ajusten al comportamiento real del mercado y a la infraestructura disponible.

La empresa indicó que la transición hacia vehículos eléctricos todavía enfrenta desafíos relacionados con puntos de carga y conexiones eléctricas para flotas empresariales.

¿Cuándo llegarán los nuevos modelos de Ford?

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Ford confirmó que los siete vehículos anunciados serán lanzados progresivamente entre 2026 y 2029. Algunos de ellos comenzarán producción en plantas europeas desde 2027 y 2028, mientras que otros se integrarán al portafolio hacia finales de la década.