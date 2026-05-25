¿Qué pasa después de 8 años con la batería de carros eléctricos? Expertos revelan la verdad detrás

La duración de las baterías sigue siendo una de las principales dudas entre quienes evalúan comprar un carro eléctrico y, mientras el mercado de acelera su crecimiento en Colombia, también aumentan las preguntas sobre qué ocurre después de varios años de uso, cuánto pueden durar realmente y si reemplazarlas implica cambiar toda la batería.

En medio de ese panorama, expertos del sector automotor explicaron cómo funcionan actualmente las baterías de iones de litio y qué pasa cuando superan los ocho años de operación, una cifra que suele aparecer como referencia en garantías y ciclos de vida útil.

Según explicó Nicolás Olarte, gerente de Postventa de Volvo Cars Colombia, las baterías modernas están diseñadas para superar los ocho años o los 160.000 kilómetros de uso, cifras que hoy hacen parte de los estándares de la industria para vehículos eléctricos de nueva generación.

¿La batería de un carro eléctrico deja de servir después de 8 años?

De acuerdo con el experto, cumplir ocho años no significa que el vehículo quede inutilizable o que la batería deje de funcionar; es más bien el momento en el que podrían comenzar algunos mantenimientos específicos o reemplazos parciales de componentes.



La marca indicó que las baterías actuales utilizan estructuras modulares compuestas por miles de celdas de iones de litio, lo que permite intervenir únicamente las partes afectadas en caso de fallas, sin necesidad de reemplazar todo el sistema completo.

“Hoy la conversación sobre baterías ya no debería centrarse en cuánto duran, sino en qué tan confiables son en el tiempo. La tecnología ha evolucionado para acompañar el uso real de las personas, con sistemas que protegen su desempeño y reducen la incertidumbre”, afirmó Olarte.

Ese modelo modular se ha convertido en una de las principales apuestas de varios fabricantes para reducir costos de reparación y facilitar procesos de mantenimiento en el largo plazo.

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¿Cómo se protege una batería de carro eléctrico?

Las marcas también están incorporando sistemas electrónicos de monitoreo permanente que supervisan el comportamiento de la batería mientras el vehículo está en funcionamiento.

Según Volvo, estos sistemas analizan variables como:



Temperatura de operación.

Ciclos de carga y descarga.

Nivel de energía disponible.

Condiciones climáticas.

Velocidad de carga.

Con base en esos datos, el vehículo puede activar sistemas de refrigeración, limitar temporalmente la carga rápida o ajustar automáticamente el rendimiento para proteger la batería.

La compañía señaló además que los componentes eléctricos y los sistemas de carga cuentan con sellados especiales que permiten operar normalmente bajo lluvia o humedad habituales en ciudades colombianas.

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¿Cómo cuidar la batería de un carro eléctrico?

Además de la tecnología incorporada por los fabricantes, los hábitos de uso también influyen en el desempeño de la batería con el paso del tiempo.

Entre las principales recomendaciones entregadas por expertos del sector aparecen:



Mantener la carga diaria entre el 80 % y el 90 %.

Reservar el 100 % únicamente para viajes largos.

Evitar el uso constante de carga rápida.

Programar los ciclos de carga desde el vehículo.

Según Volvo Cars Colombia, estas prácticas ayudan a preservar el rendimiento y la capacidad energética durante más años.

Crecen las ventas de carros eléctricos en Colombia

Las dudas sobre autonomía y duración de baterías llegan en un momento de fuerte crecimiento para el mercado de vehículos eléctricos en el país.

Con datos de ANDI y Fenalco, entre enero y abril de 2026 se matricularon 14.541 carros eléctricos en Colombia, lo que representó un crecimiento del 207 % frente al mismo periodo del año anterior.

Solo en abril se registraron 5.192 unidades eléctricas vendidas, mientras que modelos como el Tesla Model Y lograron ubicarse entre los carros más vendidos del mercado colombiano, superando incluso a vehículos de combustión tradicionales.