Los chinos lo hacen de nuevo: desarrollarán nueva batería para carros con autonomía de 2.000 km

La empresa china Ganfeng Lithium anunció el desarrollo de una nueva batería de estado sólido que podría permitir que futuros carros eléctricos alcancen hasta 2.000 kilómetros de autonomía con una sola carga, una cifra muy superior a la ofrecida actualmente por la mayoría de vehículos eléctricos del mercado.

El proyecto, respaldado por Changan Automobile, también incluye nuevas celdas con densidades energéticas récord y tecnologías orientadas a ampliar la vida útil de las baterías.

La compañía confirmó que varios de estos desarrollos ya entraron en fase de producción piloto, aunque todavía no existen fechas oficiales para una fabricación masiva.

Las ventas de carros eléctricos siguen en aumento Foto: AFP

¿Cómo funciona la nueva batería de estado sólido?

Según explicó Ganfeng Lithium, una de las principales novedades está en la densidad energética alcanzada por el sistema.



La batería desarrollada por la empresa china llega a 400 Wh/kg, una cifra que prácticamente duplica los niveles habituales de muchas baterías de ion-litio utilizadas actualmente en carros eléctricos.

Ese aumento permitiría dos escenarios distintos:



Vehículos con autonomías mucho más altas.

Baterías más pequeñas y livianas para mantener autonomías similares.

La empresa indicó que las celdas incorporan ánodos de silicio-carbono, tecnología que busca aumentar capacidad de almacenamiento energético sin incrementar considerablemente el tamaño del paquete.

Carros eléctricos Foto: AFP

¿Cuánto podría durar esta batería?

Además de la autonomía, Ganfeng Lithium aseguró que el nuevo sistema superó pruebas superiores a 1.100 ciclos completos de recarga.

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Según las estimaciones divulgadas por la compañía, eso permitiría desarrollar vehículos capaces de recorrer hasta 2 millones de kilómetros antes de registrar pérdidas importantes de rendimiento.

Las pruebas fueron realizadas inicialmente en instalaciones piloto utilizadas para validar comportamiento, durabilidad y estabilidad del sistema en distintas condiciones.

¿China ya trabaja en baterías todavía más avanzadas?

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La compañía también reveló avances en otra tecnología basada en litio metálico. En este caso, la densidad energética alcanzaría los 500 Wh/kg, un nivel todavía más elevado que el anunciado en la primera batería.

Ganfeng Lithium explicó que estas celdas forman parte de proyectos orientados a la próxima generación de movilidad eléctrica y futuras plataformas de vehículos.

Paralelamente, la empresa desarrolla nuevas líneas de materiales anódicos basados en silicio que podrían ubicarse entre 320 y 480 Wh/kg dependiendo del tipo de aplicación automotriz.

Batería de carros eléctricos Foto: cortesía Volvo

¿Por qué las baterías de estado sólido generan tanta expectativa?

Las baterías de estado sólido son consideradas uno de los desarrollos más importantes dentro de la industria de vehículos eléctricos debido a las ventajas que podrían ofrecer frente a las actuales baterías de ion-litio.

Entre los objetivos que persigue el sector aparecen:



Mayor autonomía.

Menor peso.

Más estabilidad térmica.

Menores riesgos de sobrecalentamiento.

Cargas más rápidas.

Durante años, gran parte de la industria consideró que esta tecnología todavía tardaría bastante tiempo en llegar al mercado masivo.

Sin embargo, los anuncios recientes realizados por empresas asiáticas comenzaron a acelerar las expectativas alrededor de estas soluciones.

¿Qué falta para que lleguen a producción masiva?

Aunque los avances ya fueron confirmados oficialmente, Ganfeng Lithium reconoció que aún existen desafíos importantes antes de alcanzar escalas industriales.

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La compañía aseguró que ahora trabajará junto a Changan Automobile en aspectos relacionados con fabricación, costos y procesos necesarios para ampliar la producción.