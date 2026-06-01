Rey en ventas: este carro matriculó más del doble que la Duster y la CX-30 en mayo en Colombia

El mercado automotor colombiano mantuvo su ritmo de crecimiento durante mayo de 2026 y dejó un líder absoluto que se distanció ampliamente de sus competidores. Según el más reciente informe elaborado por la ANDI y Fenalco con base en datos del RUNT, el Tesla Model Y fue el carro más matriculado del país durante el quinto mes del año, alcanzando cifras que superaron por más del doble las registradas por modelos tradicionales como el Renault Duster y el Mazda CX-30.

En total, durante mayo se registraron 28.136 vehículos nuevos en Colombia, una cifra que representó un crecimiento del 43 % frente al mismo mes de 2025. El resultado también impulsó el acumulado anual a 128.582 unidades matriculadas entre enero y mayo, equivalente a un incremento del 48 % respecto al mismo periodo del año anterior.

¿Cuál fue el carro más vendido de Colombia en mayo de 2026?

De acuerdo con el reporte de ANDI y Fenalco, el Tesla Model Y encabezó el ranking nacional con 2.108 matrículas durante mayo.

La diferencia frente a sus perseguidores fue significativa. El Renault Duster, que ocupó la segunda posición, registró 969 unidades, mientras que el Mazda CX-30 alcanzó 865 matrículas.



Esto significa que el Model Y vendió:



1.139 unidades más que el Renault Duster.

1.243 unidades más que el Mazda CX-30.

Más del doble de las ventas de ambos modelos durante el mes.

El desempeño del SUV eléctrico también le permitió quedarse con una participación de mercado del 7,5%, convirtiéndose en la línea con mayor presencia dentro de las matrículas registradas en mayo.

Tesla Model Y superó a Duster y K3 Foto: Tesla Press

¿Cómo se comportó el mercado automotor colombiano?

El informe gremial destacó que el crecimiento no se limitó a un solo segmento. Los vehículos electrificados continuaron ganando terreno dentro del mercado nacional.

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Según las cifras presentadas por ANDI y Fenalco:



Los vehículos eléctricos crecieron 252% frente a mayo de 2025 y alcanzaron 5.001 registros.

Los híbridos aumentaron 69% y llegaron a 8.926 unidades.

Los vehículos comerciales de pasajeros fueron el segmento de mayor crecimiento, con un alza de 143,2%.

Las vans registraron un incremento del 70%.

Los SUV crecieron 55,4%.

Los gremios también señalaron que Bogotá lideró el crecimiento de matrículas entre las principales ciudades del país, con un aumento del 95,6%. Le siguieron Sincelejo, La Paz (Cesar), Montería y Medellín.

¿Qué marcas dominaron las ventas durante mayo?

El liderazgo por fabricantes estuvo encabezado por Kia, que obtuvo una participación de mercado del 12,2%:



Kia

Toyota

Renault

Tesla

Mazda

Estas cinco marcas concentraron el 46,3% de todas las matrículas registradas durante mayo, según el análisis de ANDI y Fenalco.

En el acumulado de enero a mayo, Kia también se mantuvo al frente del mercado colombiano, seguida por Renault, Toyota, Mazda y Chevrolet.

Kia también está presente en el listado Foto: Unsplash

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