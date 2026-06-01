Rey en ventas: este carro matriculó más del doble que la Duster y la CX-30 en mayo en Colombia

El mercado automotor colombiano mantuvo su ritmo de crecimiento durante mayo de 2026 y dejó un líder absoluto que se distanció ampliamente de sus competidores. Según el más reciente informe elaborado por la ANDI y Fenalco con base en datos del RUNT, el Tesla Model Y fue el carro más matriculado del país durante el quinto mes del año, alcanzando cifras que superaron por más del doble las registradas por modelos tradicionales como el Renault Duster y el Mazda CX-30.
En total, durante mayo se registraron 28.136 vehículos nuevos en Colombia, una cifra que representó un crecimiento del 43 % frente al mismo mes de 2025. El resultado también impulsó el acumulado anual a 128.582 unidades matriculadas entre enero y mayo, equivalente a un incremento del 48 % respecto al mismo periodo del año anterior.
¿Cuál fue el carro más vendido de Colombia en mayo de 2026?
De acuerdo con el reporte de ANDI y Fenalco, el Tesla Model Y encabezó el ranking nacional con 2.108 matrículas durante mayo.
La diferencia frente a sus perseguidores fue significativa. El Renault Duster, que ocupó la segunda posición, registró 969 unidades, mientras que el Mazda CX-30 alcanzó 865 matrículas.
Esto significa que el Model Y vendió:
- 1.139 unidades más que el Renault Duster.
- 1.243 unidades más que el Mazda CX-30.
Más del doble de las ventas de ambos modelos durante el mes.
El desempeño del SUV eléctrico también le permitió quedarse con una participación de mercado del 7,5%, convirtiéndose en la línea con mayor presencia dentro de las matrículas registradas en mayo.
¿Cómo se comportó el mercado automotor colombiano?
El informe gremial destacó que el crecimiento no se limitó a un solo segmento. Los vehículos electrificados continuaron ganando terreno dentro del mercado nacional.
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Según las cifras presentadas por ANDI y Fenalco:
- Los vehículos eléctricos crecieron 252% frente a mayo de 2025 y alcanzaron 5.001 registros.
- Los híbridos aumentaron 69% y llegaron a 8.926 unidades.
- Los vehículos comerciales de pasajeros fueron el segmento de mayor crecimiento, con un alza de 143,2%.
- Las vans registraron un incremento del 70%.
- Los SUV crecieron 55,4%.
Los gremios también señalaron que Bogotá lideró el crecimiento de matrículas entre las principales ciudades del país, con un aumento del 95,6%. Le siguieron Sincelejo, La Paz (Cesar), Montería y Medellín.
¿Qué marcas dominaron las ventas durante mayo?
El liderazgo por fabricantes estuvo encabezado por Kia, que obtuvo una participación de mercado del 12,2%:
- Kia
- Toyota
- Renault
- Tesla
- Mazda
Estas cinco marcas concentraron el 46,3% de todas las matrículas registradas durante mayo, según el análisis de ANDI y Fenalco.
En el acumulado de enero a mayo, Kia también se mantuvo al frente del mercado colombiano, seguida por Renault, Toyota, Mazda y Chevrolet.
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Los 20 carros más vendidos de Colombia en mayo de 2026
- Tesla Model Y – 2.108
- Renault Duster – 969
- Mazda CX-30 – 865
- Kia K3 – 782
- Kia Picanto – 734
- Kia Sportage – 651
- Mazda 2 – 628
- Chevrolet Onix – 628
- Toyota Corolla Cross – 608
- Foton BJ – 565
- Kia Stonic – 561
- BYD Yuan Up – 524
- Suzuki Swift – 494
- Toyota Land Cruiser – 484
- Hyundai Kona – 433
- Suzuki Dzire – 395
- Ford Territory – 375
- Renault Kardian – 368
- Hyundai Tucson – 348
- Volkswagen Polo – 344