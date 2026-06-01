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Rey en ventas: este carro matriculó más del doble que la Duster y la CX-30 en mayo en Colombia

Según datos del RUNT, el acumulado anual subió a 128.582 carros vendidos entre enero y mayo de 2026.

Tesla Model Y
Tesla Model Y
Foto: Tesla
Por: David Santiago Pacheco Fonseca
|
Actualizado: 1 de jun, 2026

El mercado automotor colombiano mantuvo su ritmo de crecimiento durante mayo de 2026 y dejó un líder absoluto que se distanció ampliamente de sus competidores. Según el más reciente informe elaborado por la ANDI y Fenalco con base en datos del RUNT, el Tesla Model Y fue el carro más matriculado del país durante el quinto mes del año, alcanzando cifras que superaron por más del doble las registradas por modelos tradicionales como el Renault Duster y el Mazda CX-30.

En total, durante mayo se registraron 28.136 vehículos nuevos en Colombia, una cifra que representó un crecimiento del 43 % frente al mismo mes de 2025. El resultado también impulsó el acumulado anual a 128.582 unidades matriculadas entre enero y mayo, equivalente a un incremento del 48 % respecto al mismo periodo del año anterior.

¿Cuál fue el carro más vendido de Colombia en mayo de 2026?

De acuerdo con el reporte de ANDI y Fenalco, el Tesla Model Y encabezó el ranking nacional con 2.108 matrículas durante mayo.

La diferencia frente a sus perseguidores fue significativa. El Renault Duster, que ocupó la segunda posición, registró 969 unidades, mientras que el Mazda CX-30 alcanzó 865 matrículas.

Esto significa que el Model Y vendió:

  • 1.139 unidades más que el Renault Duster.
  • 1.243 unidades más que el Mazda CX-30.

Más del doble de las ventas de ambos modelos durante el mes.

El desempeño del SUV eléctrico también le permitió quedarse con una participación de mercado del 7,5%, convirtiéndose en la línea con mayor presencia dentro de las matrículas registradas en mayo.

Tesla Model Y
Tesla Model Y superó a Duster y K3
Foto: Tesla Press

¿Cómo se comportó el mercado automotor colombiano?

El informe gremial destacó que el crecimiento no se limitó a un solo segmento. Los vehículos electrificados continuaron ganando terreno dentro del mercado nacional.

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Según las cifras presentadas por ANDI y Fenalco:

  • Los vehículos eléctricos crecieron 252% frente a mayo de 2025 y alcanzaron 5.001 registros.
  • Los híbridos aumentaron 69% y llegaron a 8.926 unidades.
  • Los vehículos comerciales de pasajeros fueron el segmento de mayor crecimiento, con un alza de 143,2%.
  • Las vans registraron un incremento del 70%.
  • Los SUV crecieron 55,4%.

Los gremios también señalaron que Bogotá lideró el crecimiento de matrículas entre las principales ciudades del país, con un aumento del 95,6%. Le siguieron Sincelejo, La Paz (Cesar), Montería y Medellín.

¿Qué marcas dominaron las ventas durante mayo?

El liderazgo por fabricantes estuvo encabezado por Kia, que obtuvo una participación de mercado del 12,2%:

  • Kia
  • Toyota
  • Renault
  • Tesla
  • Mazda

Estas cinco marcas concentraron el 46,3% de todas las matrículas registradas durante mayo, según el análisis de ANDI y Fenalco.

En el acumulado de enero a mayo, Kia también se mantuvo al frente del mercado colombiano, seguida por Renault, Toyota, Mazda y Chevrolet.

Kia logo
Kia también está presente en el listado
Foto: Unsplash

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Los 20 carros más vendidos de Colombia en mayo de 2026

  1. Tesla Model Y – 2.108
  2. Renault Duster – 969
  3. Mazda CX-30 – 865
  4. Kia K3 – 782
  5. Kia Picanto – 734
  6. Kia Sportage – 651
  7. Mazda 2 – 628
  8. Chevrolet Onix – 628
  9. Toyota Corolla Cross – 608
  10. Foton BJ – 565
  11. Kia Stonic – 561
  12. BYD Yuan Up – 524
  13. Suzuki Swift – 494
  14. Toyota Land Cruiser – 484
  15. Hyundai Kona – 433
  16. Suzuki Dzire – 395
  17. Ford Territory – 375
  18. Renault Kardian – 368
  19. Hyundai Tucson – 348
  20. Volkswagen Polo – 344

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