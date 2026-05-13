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SuperTransporte cambia medidas para sacar licencia de conducción y frenar en seco a tramposos

Las nuevas medidas quedaron establecidas en las resoluciones 2877, 2878 y 2879 de 2026, con las que la entidad actualizó el Sistema de Control y Vigilancia.

Licencia de conducción en Bogotá //
Hay varios tipos de licencia de conducción dependiendo del vehículo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de may, 2026

La Superintendencia de Transporte anunció una serie de cambios tecnológicos y controles adicionales para reforzar la vigilancia sobre los trámites relacionados con licencias de conducción, cursos viales y servicios de tránsito en Colombia.

Las nuevas medidas quedaron establecidas en las resoluciones 2877, 2878 y 2879 de 2026, con las que la entidad actualizó el Sistema de Control y Vigilancia (SICOV), plataforma utilizada para supervisar la operación de distintos organismos vinculados al sector tránsito.

El objetivo, según explicó la SuperTransporte, es fortalecer los mecanismos de validación y cerrar espacios a posibles fraudes en certificaciones, asistencia a cursos y procesos asociados a la obtención de licencias de conducción.

Escuela de conducción
Escuela de conducción
Foto: SuperTransporte

¿Qué cambia para sacar la licencia de conducción?

Uno de los cambios principales será la implementación obligatoria de reconocimiento facial en diferentes etapas de los procesos.

La entidad explicó que esta tecnología permitirá verificar que los usuarios realmente estén presentes durante las capacitaciones o trámites realizados ante los organismos autorizados.

Además, el sistema realizará validaciones antes, durante y después de cada servicio.

Según informó la SuperTransporte, los controles aplicarán sobre procesos adelantados en:

  • Centros de Enseñanza Automovilística (CEA).
  • Centros Integrales de Atención (CIA).
  • Organismos de Tránsito.
  • Centros de Diagnóstico Automotor (CDA).
  • Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC).
Agente de tránsito verificando la vigencia de una licencia de conducción en Bogotá.
No tener licencia o tenerla vencida es motivo de sanciones por parte de las autoridades
Foto: Movilidad Bog

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¿Qué controles implementará la SuperTransporte?

La actualización del SICOV también incluirá herramientas de analítica de datos y monitoreo permanente para detectar posibles irregularidades.

Entre las medidas anunciadas aparecen:

  • Reconocimiento facial obligatorio para usuarios e instructores.
  • Validaciones continuas durante cursos y capacitaciones.
  • Sistemas para identificar comportamientos sospechosos.
  • Mayor supervisión sobre el personal vinculado a los centros.
  • Interoperabilidad tecnológica entre operadores.

Según la entidad, estas medidas buscan mejorar la trazabilidad de la información y fortalecer la vigilancia sobre los servicios relacionados con tránsito y movilidad.

El superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres Olave, aseguró que la actualización pretende combatir prácticas irregulares dentro de los procesos asociados a licencias y normas de tránsito.

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“El objetivo es evitar irregularidades, detectar posibles fraudes y garantizar que los servicios de tránsito se presten con transparencia y legalidad”, afirmó el funcionario.

La entidad explicó que el sistema también permitirá mejorar los mecanismos de control frente a inconsistencias en registros y certificaciones.

Licencia de conducción
La licencia de conducción se vence cada cierto tiempo
Foto: Blu Radio

¿Cuándo empezarán a regir los nuevos controles?

La SuperTransporte estableció distintos plazos para que las entidades implementen las nuevas exigencias tecnológicas.

Los Centros Integrales de Atención y los Organismos de Tránsito tendrán tres meses para adaptar sus plataformas y procedimientos.

En el caso de los demás organismos supervisados, el plazo será de seis meses.

Durante ese tiempo deberán realizar ajustes tecnológicos y adecuaciones relacionadas con validación biométrica y sistemas de control.

La actualización del sistema se produce en medio de los esfuerzos de las autoridades por fortalecer la vigilancia sobre trámites de tránsito y combatir prácticas ilegales relacionadas con certificaciones o asistencia irregular a cursos obligatorios.

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