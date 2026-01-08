Licencia de conducción sube de precio este 2026: SecMovilidad ajustó tarifas

Publicidad
Desde el 1 de enero de 2026 rigen en Bogotá nuevas tarifas para varios trámites de tránsito. La actualización fue realizada por la Secretaría Distrital de Movilidad y aplica para procesos como la expedición y renovación de licencias de conducción, matrícula de vehículos, traspasos y otros servicios asociados.
El ajuste se da tras el incremento del 23 % en el salario mínimo (SMMLV), decretado por el Gobierno nacional para este año. Según la entidad distrital, los valores se modificaron con base en ese aumento y solo tienen aplicación dentro del Distrito Capital.
La Secretaría Distrital de Movilidad informó, a través de la Ventanilla Única de Servicios, que los nuevos valores entraron en vigencia desde el primer día del año. La entidad señaló que la actualización corresponde a los costos administrativos de los trámites de tránsito y transporte que se prestan en Bogotá.
Aunque las tarifas solo aplican para la capital del país, este tipo de ajustes suelen ser tomados como referencia por otras autoridades de tránsito en Colombia.
De acuerdo con el Código Nacional de Transporte y el Ministerio de Transporte, la licencia de conducción es el documento que acredita la aptitud de una persona para conducir un vehículo. Su tenencia implica responsabilidades legales y civiles para el titular.
La normatividad establece que este documento puede ser suspendido o cancelado de manera definitiva cuando el conductor incurre en conductas que infringen las normas de tránsito vigentes.
La Secretaría de Movilidad explicó que el ajuste responde al aumento del salario mínimo para 2026. Este factor incide directamente en los costos de operación y prestación de los servicios de tránsito, por lo que cada año se realiza una actualización tarifaria conforme a lo dispuesto por el Gobierno Nacional.
Entre los principales trámites de tránsito, la Secretaría Distrital de Movilidad estableció los siguientes valores para este año:
Expedición de licencia de conducción
Renovación de licencia de conducción
La Ventanilla Única de Servicios recordó que los pagos deben realizarse únicamente a través de los canales autorizados, como PSE o las cajas bancarias ubicadas dentro de las sedes oficiales.
La entidad también reiteró que el agendamiento de citas es gratuito y que no se requiere intermediarios para adelantar ningún trámite.
La renovación de la licencia no solo es un requisito legal, sino una medida de seguridad vial. Este trámite permite verificar que los conductores cuentan con las condiciones físicas, mentales y documentales necesarias para manejar un vehículo, minimizando riesgos en las vías.
El proceso de renovación depende del tipo de licencia y la edad del conductor, como lo establece el Código Nacional de Tránsito. Las autoridades han advertido que quienes no cumplan con este requisito enfrentarán la suspensión automática de su documento, lo que les impedirá conducir legalmente.