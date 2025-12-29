Este es el decreto del Gobierno que subió el salario mínimo de 2026 a $2.000.000

Publicidad
El Gobierno nacional expidió oficialmente el Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, mediante el cual se define el incremento del salario mínimo que regirá en Colombia desde el 1 de enero de 2026. Tras semanas de intensas negociaciones en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales que no arrojaron un consenso entre empresarios y sindicatos, el Ejecutivo tomó la determinación de manera unilateral basándose en criterios técnicos y constitucionales.
A partir del 1 de enero de 2026, el Salario Mínimo Legal Mensual será de $1.750.905. Esta cifra representa un incremento del 23% en comparación con el salario de 2025, que se situaba en $1.423.500. En términos nominales, los trabajadores que devengan el mínimo recibirán un aumento de $327.405 mensuales.
La decisión de fijar un incremento de dos dígitos responde, según el documento firmado por el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda, a la necesidad de cerrar la brecha entre el ingreso actual y el denominado "salario vital". Este concepto, respaldado por estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), busca que la remuneración sea suficiente para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud y educación sin depender de ingresos extra.
El proceso de concertación terminó sin firma conjunta debido a la distancia entre las propuestas. Las centrales sindicales (CUT, CTC y CGT) solicitaron un aumento del 16% , mientras que los gremios empleadores (ANDI, Asobancaria, SAC y Acopi) propusieron un 7,21 %, argumentando que el ajuste debía ceñirse a la inflación causada más la productividad.
Para justificar el 23 % final, el Gobierno nacional ponderó factores macroeconómicos clave:
Este ajuste progresivo busca, en palabras del Ejecutivo, proteger el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables y garantizar condiciones de vida dignas, manteniendo la sostenibilidad del aparato productivo del país.