Cuatro terremotos en menos de una hora sacudieron el occidente de China

Cuatro terremotos de magnitud entre 3,2 y 4,6 se registraron en la madrugada local de este viernes en la región autónoma de Xinjiang, en el noroeste de China, según datos del Centro de Redes Sismológicas del país, sin que de momento se haya informado de daños.

El primero de los temblores se produjo a la 01:19 hora local (12:19 p. m. del jueves en Colombia) en el condado de Yuli, con una magnitud de 3,3 y una profundidad de 21 kilómetros.

Veinte minutos después, a la 01:39 hora local (12:39 p. m. del jueves en Colombia), se registró un seísmo de magnitud 3,2 en el término municipal de Kuqa, con una profundidad de 25 kilómetros.

A la 01:40 hora local (12:40 p. m. del jueves en Colombia) tuvo lugar otro terremoto en Yuli, esta vez de magnitud 4,6 y con una profundidad de 19 kilómetros.



Finalmente, a la 01:51 hora local (12:51 p. m. del jueves en Colombia), un cuarto temblor de magnitud 4,5 volvió a sacudir Kuqa, con una profundidad de 26 kilómetros.

De acuerdo con el registro oficial, en los últimos cinco años se han producido 529 terremotos de magnitud superior a 3 en un radio de 200 kilómetros en esa área.

En enero de 2024, un sismo de magnitud 7,1 sacudió la cercana localidad de Aksu, dejando tres víctimas y daños en viviendas e infraestructuras.

Publicidad

El oeste de China (donde se encuentran las regiones autónomas del Tíbet y Xinjiang, y provincias como Gansu o Qinghai) sufre con frecuencia estos movimientos telúricos, debido a que se encuentra cerca del lugar donde friccionan las placas tectónicas de Eurasia y la India, en el Himalaya.

Sin embargo, en numerosas ocasiones los temblores no causan daños de importancia, debido a la baja densidad de población de la región.