En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Audiencia de Maduro en Nueva York
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Fuerte terremoto de magnitud 6.2 en el oeste de Japón este lunes: esto se sabe

Fuerte terremoto de magnitud 6.2 en el oeste de Japón este lunes: esto se sabe

El sismo tuvo lugar a las 10:18 de la mañana (hora local) a unos diez kilómetros de profundidad y con epicentro en el este de la prefectura de Shimane.

Publicidad

Publicidad

Publicidad